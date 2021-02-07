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Хоккей Спорт

ХК "ЦСК ВВС" уступил курганскому "Зауралью" - 2:3

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "ЦСК ВВС" 6 февраля встретились с ХК "Зауралье" из Кургана.

Самарцы проиграли — 2:3.

Теперь 11 февраля "ЦСК ВВС" на домашнем поле проведет матч с воронежским "Бураном".

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