ХК "ЦСК ВВС" уступил курганскому "Зауралью" - 2:3

Хоккеисты "ЦСК ВВС" 6 февраля встретились с ХК "Зауралье" из Кургана.
Самарцы проиграли — 2:3.
Теперь 11 февраля "ЦСК ВВС" на домашнем поле проведет матч с воронежским "Бураном".
Хоккеисты "ЦСК ВВС" 6 февраля встретились с ХК "Зауралье" из Кургана.
Самарцы проиграли — 2:3.
Теперь 11 февраля "ЦСК ВВС" на домашнем поле проведет матч с воронежским "Бураном".
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