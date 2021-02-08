Стерилизацией бродячих собак в Самаре займется "Ман-Техинжиниринг"

Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который выполнит стерилизацию бродячих собак в Самаре. В результате аукциона компанией-победителем стало ООО "Ман-Техинжиниринг".

Компания предложила свои услуги за 19,7 млн рублей.

Напомним, на эти цели власти города готовы были выделить 27 млн рублей. Всего на аукцион было подано три заявки.

Предполагается, что на эти деньги удастся стерилизовать около 2300 собак и кошек. Отлов осуществляется в рамках мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара", рассчитанной на 2015–2024 годы.