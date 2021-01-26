Власти Самары выделят 27 млн на отлов и стерилизацию бездомных животных

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который за 27 млн организует отлов и стерилизацию (кастрацию) бездомных животных на территории Самары.

Предполагается, что на эти деньги удастся стерилизовать около 2300 собак и кошек, не имеющих хозяев. В описании к закупке определен список требований. Так, отлову не подлежат ранее стерилизованные животные с метками (за исключением агрессивных особей). Животные в ошейниках со сведениями о хозяевах передаются владельцам. Запрещено применять лекарства и все, что может привести к гибели или увечью собак или кошек.

Весь процесс записывается на видео, а стерилизацию следует проводить с 6-месячного возраста животных.

"Стерилизация не проводится по решению специалиста в области ветеринарии при наличии ветеринарных показаний, препятствующих проведению указанной операции.

Длительность периода послеоперационного ухода за животными без владельцев после стерилизации устанавливается ветеринарным специалистом и составляет не более 10 дней, - отмечается в сообщении. - В период осуществления послеоперационного ухода за животными без владельцев осуществляется ежедневный, не реже раза в день, врачебный осмотр ветеринарным специалистом, и в случае необходимости животному без владельцев должна быть оказана ветеринарная помощь".

Бригада должна состоять минимум из двух вакцинированных против бешенства человек в спецодежде. Работы следует проводить с 07:00 и до 18:00 зимой, до 20:00 осенью.

Отлов осуществляется в рамках мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара", рассчитанной на 2015-2024 годы.