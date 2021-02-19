Тольяттинка прописала у себя в доме 91 мигранта

В Тольятти 49-летняя местная жительница в ноябре прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 91 иностранного гражданина по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои услуги денежное вознаграждение.

В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области.