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Преступления Происшествия

Тольяттинка прописала у себя в доме 91 мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 49-летняя местная жительница в ноябре прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 91 иностранного гражданина по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои услуги денежное вознаграждение.

В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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