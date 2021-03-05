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Экс-владельцев "Компаньона" привлекли к ответственности на 2,8 млрд рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К субсидиарной ответственности банкротящегося ООО "СГ "Компаньон" на 2,8 млрд руб. привлечены бывший руководитель Антон Гареев и экс-совладельцы Александр Зобнин и Борис Семин. Решение вынес самарский арбитраж 3 марта, подтвердила конкурсный управляющий Елена Зотьева.

Напомним, в середине 2015 г. компания лишилась лицензии, и в ней стартовала процедура банкротства. На фоне собственного дефицита средств копания финансировала "побочные бизнесы". "Компаньон" передал в капитал ООО "Центр Офис" 596 млн рублей. Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, и ее единственным собственником была сама СГ "Компаньон". Правда уставный капитал так и остался в размере 10 тыс. рублей. Вскоре "Центр Офис" перевел 539 млн руб. ООО "Гермес", с которого же и взыскал эту сумму. Незадолго до банкротства "Компаньон" приобрел у "Гермеса" бизнес-центр и землю под ним на ул. Арцыбушевской, 143 общей стоимостью 1,08 млрд рублей.

Параллельно делу о банкротстве разгорелся и корпоративный конфликт между Зобниным и Семеным. Первый обвинил компаньона в хищении из подконтрольного им ООО "Проектный офис", куда ранее были переведены активы обанкротившегося "Компаньона". Ущерб оценивался в сумму около 1 млрд рублей. В прошлом году Семина признали виновным и осудили на 3,5 года.

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