16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специальные тарифы на Каско грузового транспорта SITRAK, SHACMAN при оформлении лизинга в CARCADE Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на "Домклик" НОВИКОМ отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне CARCADE поделилась экспертным мнением на круглом столе, организованном изданием "Коммерсантъ-Прикамье" НОВИКОМ представил авиастроителям меры поддержки сотрудников

Финансы Экономика и бизнес

Специальные тарифы на Каско грузового транспорта SITRAK, SHACMAN при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско грузового транспорта SITRAK, SHACMAN: при оформлении применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,6% от стоимости предмета лизинга. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы премия первого года сохраняется без изменений. Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев.

Так, например, при оформлении лизинга на седельный тягач SITRAK C7H с колёсной формулой 4×2 за 8 млн рублей страховая премия составит 128 000 рублей, которую можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Также клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточная программа автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yeB9mA

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1