Специальные тарифы на Каско грузового транспорта SITRAK, SHACMAN при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско грузового транспорта SITRAK, SHACMAN: при оформлении применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,6% от стоимости предмета лизинга. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы премия первого года сохраняется без изменений. Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев.

Так, например, при оформлении лизинга на седельный тягач SITRAK C7H с колёсной формулой 4×2 за 8 млн рублей страховая премия составит 128 000 рублей, которую можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Также клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточная программа автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.