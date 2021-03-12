В Марий Эл стартовали лыжные соревнования "Зимней Туриады" ПФО

В четверг, 11 марта, в Республике Марий Эл началось первенство РФ по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 2003–2007 г.р. В его рамках проводится первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, результаты которого идут в общий зачет окружного проекта "Туриада".

Участниками соревнования стали представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Республики Коми, Красноярского края, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Московской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Спортивные мероприятия начались с эстафеты на Кубок Приволжского федерального округа по спортивному туризму, в которой от каждого региона выступали команды из двух юношей и двух девушек. Каждый из участников должен был пробежать на лыжах двухкилометровый круг, преодолеть по пути два сложных препятствия и передать эстафету участнику следующего этапа.

В результате ожесточенной борьбы первое место досталось сборной Свердловской области, второе — команде Республике Марий Эл, третье — участникам из Республики Коми. Кроме хозяев первенства в тройку лучших среди регионов Приволжского федерального округа вошли команды из Республики Татарстан и Пермского края.

Участников ожидают еще шесть соревновательных дистанций для одиночек, связок и групп.

Прямые трансляции хода всех соревновательных дисциплин можно смотреть по адресу https://orgeo.ru/live/#/15847/1 и болеть за представителей своих регионов.

В рамках "Зимней Туриады" состоялось совещание Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубов Приволжского федерального округа, в ходе которого сформированы основные подходы к проведению спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада", который по традиции проходит в последней декаде мая в Хвалынске Саратовской области и включает как спортивные соревнования, так и конкурсы для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с туриндустрией, и фестиваль бардовской песни "Музыка сердец".