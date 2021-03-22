Ростех предлагает самарским студентам-авиастроителям мотивационные выплаты

Ростех объявил старт всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли "Крылья Ростеха". Проект охватывает девять ключевых профильных вузов, в том числе Самарский университет им. С.П.Королева.

Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 тыс. до 25 тыс. руб. в зависимости от академических успехов. Кроме того, у них будет возможность уже с первого курса участвовать в крупных технологических проектах госкорпорации.

Всего в 2021 г. в пилотные группы "Крыльев Ростеха" планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность работать в структурах госкорпорации.

"У Ростеха есть промышленные, инвестиционные и интеллектуальные ресурсы, которые госкорпорация готова вложить в развитие инженеров, в их прогрессивные идеи. В фокусе нашего внимания - качество обучения и мотивация студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства. Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли", - заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В этом году набор ведется по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" в интересах "Объединенной двигателестроительной корпорации". Требования к поступлению: средний балл аттестата 4, уровень английского языка А2, ЕГЭ 210 баллов. Приветствуются победы в предметных и тематических олимпиадах, чемпионатах Junior Skills.

"Технологическая платформа Самарского университета им. С.П.Королева является надежным фундаментом для подготовки элитных специалистов в области двигателестроения. К 2024 году в ИДЭУ планируется создать мультидисциплинарный кросс-отраслевой комплексный тренажер с элементами дополненной и виртуальной реальности для проектирования и создания перспективных двигателей. Данный тренажер расширит компетенции выпускников новой образовательной программы "Крылья Ростеха", реализуемой совместно институтом двигателей и энергетических установок Самарского университета им. С.П.Королева и Госкорпорацией "Ростех" - отмечает исполнительный директор ИДЭУ Самарского университета им. С.П.Королева Виталий Смелов.

Дорогостоящее обучение в пилотных группах организуется за счет компаний-работодателей, входящих в состав Ростеха - "ОАК", "ОДК", "Вертолеты России", "КРЭТ", "Технодинамика". Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускника соответствовал требованиям компаний, что не всегда происходит в рамках обычного специалитета в опорных авиастроительных вузах.

В частности, обучение в пилотных группах включает углубленное изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность международных стажировок в ведущих вузах мира.

В основе усиленной программы обучения лежит разработанная госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.