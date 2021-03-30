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Преступления Происшествия

Экс-начальник сызранской полиции предстанет перед судом

СЫЗРАНЬ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дело бывшего начальник Межмуниципального управления МВД РФ "Сызранское" Андрея Гусарова направлено в суд, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Напомним, дело в отношении Гусарова о получении взятки было возбуждено по материалам ФСБ. 10 июня 2020 г. полковник полиции был задержан в служебном кабинете, куда его подчиненный - начальник сызранского ГИБДД Олег Яшин - принес 350 тыс. руб. от местного предпринимателя. Гусаров написал явку с повинной, не оспаривал факта получения денег. Он был отправлен в СИЗО.

По версии следствия, в период с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. обвиняемый  получил через посредника 850 тыс. руб. от требуемой суммы взятки в 900 тысяч. Деньги предназначались за "совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица, а равно за общее покровительство и попустительство по службе".

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУ СК.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура.

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