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11 апреля в Самаре пройдет космический полумарафон

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 апреля, в Самаре в пятый раз пройдет космический полумарафон "Будь первым, вторых не помнят".

В 2021 г. он посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Планируется, что юбилейный полумарафон соберет более 2 тыс. участников из более чем 100 городов России.

Беговая дистанция будет проходить по Волжскому проспекту, ул. Максима Горького, ул. Лесной и Северо-Восточной магистрали. Старт и финиш — напротив амфитеатра на площади Славы.

Участники будут соревноваться на дистанциях:

• 600 м (детский забег),

• 3 км,

• 10 км,

• 21,1 км,

• корпоративный забег 5×3 км,

• северная ходьба 3 км,

• северная ходьба 10 км,

• Самарская миля 1586 м.

Электронная регистрация участников доступна на сайте.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 9 и 10 апреля по адресу: Самара, Московское шоссе, 17 (ТЦ "Сила спорта"). В стартовом пакете на всех дистанциях, кроме Самарской Мили, участники получат номер с чипом, бафф. На дистанции Самарская Миля в стартовом пакете номер участника без чипа.

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