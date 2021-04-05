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Полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в 85 городах России и установит новый мировой рекорд

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уникальный полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ" уже в пятый раз пройдет 30 мая в 85 городах РФ. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тыс. бегунов. Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

Фото: забег.рф

В этом году полумарафон "ЗаБег.РФ" отметит пятилетие. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах РФ. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России, в 2019-м в синхронном забеге приняли участие 19 городов, а в 2020 г. впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о "Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно". "ЗаБег.РФ" побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

Традиционно на забеге пройдет соревнование за звание "Беговой столицы" России. В 2017 и 2018 году беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 г. этого почетного звания был удостоен Владивосток, а в 2020 г. — Нижний Новгород.

Беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников "ЗаБега" к общему населению города, средней скорости бега участников.

Для тех, кто не сможет принять участие в забеге 30 мая, организаторы подготовили онлайн-забег, который пройдет с 17 по 30 мая 2021 года. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте забег.рф, выбрать город, где можно бежать онлайн, пробежать выбранную дистанцию, залить результаты с трекера в личный кабинет и ждать заветную медаль финишера. 

"ЗаБег" — это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

Ссылки на аккаунты:  
ВК — https://vk.com/zabegrf
Instagram — https://www.instagram.com/zabegrf/
Ссылка на сайт — забег.рф
Ссылка с меткой — https://clc.am/zabegrf

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