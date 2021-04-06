11 апреля в Самаре пройдет Космический полумарафон

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11 апреля в Самаре в пятый раз пройдет Космический полумарафон. В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области