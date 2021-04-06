11 апреля в Самаре пройдет Космический полумарафон

11 апреля в Самаре в пятый раз пройдет Космический полумарафон. В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Беговая дистанция будет проходить по улицам Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Старт и финиш - напротив амфитеатра около бассейна СКА.
Участники будут соревноваться на дистанциях 600 метров (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, корпоративный забег 5×3 км, Самарская миля 1586 метров, северная ходьба 3 и 10 км.
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях, награждаются дипломами и медалями, а также призами. Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской мили), будет вручена памятная медаль финишера.
Для участия необходима предварительная регистрация. Электронная регистрация участников доступна на сайте.