В гимнастраде участвует более 100 команд со всей Самарской области

В Самаре завершился первый региональный этап общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений - гимнастрады. Мероприятие проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В гимнастраде могли принять участие любые команды образовательных, спортивных, творческих и художественных коллективов в возрасте от 5 до 28 лет. Заявки принимались по трем направлениям - "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" или "Танцевальный марафон".

На первом очном этапе команды записывали видеоролики своих выступлений и отправляли их в конкурсную комиссию. Всего на участие в гимнастраде было подано 104 заявки из различных городов и районов Самарской области. "Это говорит об огромном интересе к гимнастраде в регионе, она действительно охватила всю область. Среди участников - детские творческие центры, команды вузов и общеобразовательных школ, спортивные федерации, профессиональные спортсмены", - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Выступления участников первого этапа оценивало специальное жюри, в состав которого вошли тренеры, специалисты, руководители спортивных федераций. Члены жюри вместе просматривали каждый номер и выставляли баллы по различным критериям. "У нас профессиональный подход к оценке выступлений, чтобы всесторонне и максимально объективно определить участников второго этапа", - рассказала президент федерации художественной гимнастики Самарской области Наталья Попова.

В ближайшее время будут подведены итоги заседания жюри, после чего определятся команды - участницы второго этапа. Очный этап и гала-концерт пройдут в Самаре 13 и 14 апреля. В каждом из направлений будут определены региональные победители, они выступят во всероссийском финале. Он пройдет в Москве с 17 по 21 июня.