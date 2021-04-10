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В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 апреля, в Самаре в пятый раз пройдет легкоатлетический забег. В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

Беговая дистанция будет проходить по улицам: Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Старт и финиш — напротив амфитеатра на площади Славы.

В рамках спортивного мероприятия участники будут соревноваться на дистанциях: 600 м (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, корпоративный забег 5×3 км, северная ходьба 3 км, северная ходьба 10 км, Самарская миля 1586 м.

Электронная регистрация участников доступна на сайте: https://russiarunning.com/event/SpaceHalfMarathon2021.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться 9 и 10 апреля в ТЦ "Сила спорта". Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской Мили) будет вручена памятная медаль финишера.

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