В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос

В воскресенье, 11 апреля, в Самаре в пятый раз пройдет легкоатлетический забег. В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.
Беговая дистанция будет проходить по улицам: Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Старт и финиш — напротив амфитеатра на площади Славы.
В рамках спортивного мероприятия участники будут соревноваться на дистанциях: 600 м (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, корпоративный забег 5×3 км, северная ходьба 3 км, северная ходьба 10 км, Самарская миля 1586 м.
Электронная регистрация участников доступна на сайте: https://russiarunning.com/event/SpaceHalfMarathon2021.
Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться 9 и 10 апреля в ТЦ "Сила спорта". Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской Мили) будет вручена памятная медаль финишера.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.