Самара с успехом провела региональный этап "Гимнастрады"

В среду, 14 апреля, в УСК "МТЛ Арена" в Самаре завершился региональный этап общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений "Гимнастрада".

Всего в нем приняли участие 104 команды, представляющие различные города и муниципальные районы региона.

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования прошли по трем направлениям - "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон".

На первом этапе команды записывали видеоролики своих выступлений, которые потом оценивала конкурсная комиссия. Во второй - очный - этап были отобраны сильнейшие: в номинации "Общая гимнастика" - 23 команды, в номинации "Гимнастические виды спорта" - 13, в номинации "Танцевальный марафон" - 28.

13 апреля в УСЦ "Грация" был проведен первый финальный день, в ходе которого определились первые победители. 14 апреля в "МТЛ Арене" состоялись гала-концерт и награждение победителей.

"Мы при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова смогли в короткие сроки успешно организовать региональный этап, сумели всколыхнуть всю нашу спортивную, танцующую общественность. Те выступления команд, которые мы увидели сегодня, и то, что происходило на этапе подготовки в течение прошлого месяца, наполненного энергией, творчеством, тренировками, свидетельствуют о том, что нам есть что показать и чем гордиться", - подвел итоги заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Директор Международной академии спорта Ирины Винер Ольга Цыганкова отметила высочайший уровень проведения Гимнастрады в Самарской области. "Могу сказать, что регион провел Гимнастраду блестяще! Она проходит в ряде субъектов страны, но в Самарской области самый крутой региональный этап Гимнастрады!"

Теперь лучшие команды Самарской области будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, который пройдет в Москве с 17 по 21 июня. По его итогам будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирной гимнастраде 2023 года. "Перспективы у самарских команд есть. У вас очень много хороших девочек, есть талантливые тренеры", - отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.

Благодаря инициативе главы региона Дмитрия Азарова и его договоренностям с Ириной Винер-Усмановой в этом году в Самарской области откроются филиалы Международной академии спорта имени легендарного тренера. Заниматься с детьми в них будут специалисты, обучившиеся в "Академии Винер".

Победители регионального этапа Гимнастрады:

Номинация "Общая гимнастика"

1 место - команда "Летчицы" (Федерация художественной гимнастики Самарской области)

2 место - команда "Ригель" (МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Крылатый", г.о. Самара)

3 место - команда "Карамельки" (ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" с. Сергиевск имени Героя Советского Союза П.М.Ганюшина)

Номинация "Гимнастические виды спорта"

1 место - команда "Самарочка" (Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области)

2 место - команда Федерации художественной гимнастики Самарской области

3 место - команда "Созвездие Ориона" (МБУ г.о. Самара СШОР №5)

Номинация "Танцевальный марафон"

1 место - команда "Династия" (Самарская областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация чир-спорта", г. Самара)

2 место - муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара "Детский музыкальный театр "Задумка"

3 место - региональная общественная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Самарской области", танцевально-спортивный клуб "Максима ДЮСШ 7"