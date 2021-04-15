Самара с успехом провела региональный этап "Гимнастрады"

В среду, 14 апреля, в УСК "МТЛ Арена" в Самаре завершился региональный этап общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений "Гимнастрада".
Всего в нем приняли участие 104 команды, представляющие различные города и муниципальные районы региона.
Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования прошли по трем направлениям - "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон".
На первом этапе команды записывали видеоролики своих выступлений, которые потом оценивала конкурсная комиссия. Во второй - очный - этап были отобраны сильнейшие: в номинации "Общая гимнастика" - 23 команды, в номинации "Гимнастические виды спорта" - 13, в номинации "Танцевальный марафон" - 28.
13 апреля в УСЦ "Грация" был проведен первый финальный день, в ходе которого определились первые победители. 14 апреля в "МТЛ Арене" состоялись гала-концерт и награждение победителей.
"Мы при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова смогли в короткие сроки успешно организовать региональный этап, сумели всколыхнуть всю нашу спортивную, танцующую общественность. Те выступления команд, которые мы увидели сегодня, и то, что происходило на этапе подготовки в течение прошлого месяца, наполненного энергией, творчеством, тренировками, свидетельствуют о том, что нам есть что показать и чем гордиться", - подвел итоги заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Директор Международной академии спорта Ирины Винер Ольга Цыганкова отметила высочайший уровень проведения Гимнастрады в Самарской области. "Могу сказать, что регион провел Гимнастраду блестяще! Она проходит в ряде субъектов страны, но в Самарской области самый крутой региональный этап Гимнастрады!"
Теперь лучшие команды Самарской области будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, который пройдет в Москве с 17 по 21 июня. По его итогам будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирной гимнастраде 2023 года. "Перспективы у самарских команд есть. У вас очень много хороших девочек, есть талантливые тренеры", - отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.
Благодаря инициативе главы региона Дмитрия Азарова и его договоренностям с Ириной Винер-Усмановой в этом году в Самарской области откроются филиалы Международной академии спорта имени легендарного тренера. Заниматься с детьми в них будут специалисты, обучившиеся в "Академии Винер".
Победители регионального этапа Гимнастрады:
Номинация "Общая гимнастика"
1 место - команда "Летчицы" (Федерация художественной гимнастики Самарской области)
2 место - команда "Ригель" (МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Крылатый", г.о. Самара)
3 место - команда "Карамельки" (ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" с. Сергиевск имени Героя Советского Союза П.М.Ганюшина)
Номинация "Гимнастические виды спорта"
1 место - команда "Самарочка" (Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области)
2 место - команда Федерации художественной гимнастики Самарской области
3 место - команда "Созвездие Ориона" (МБУ г.о. Самара СШОР №5)
Номинация "Танцевальный марафон"
1 место - команда "Династия" (Самарская областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация чир-спорта", г. Самара)
2 место - муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара "Детский музыкальный театр "Задумка"
3 место - региональная общественная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Самарской области", танцевально-спортивный клуб "Максима ДЮСШ 7"
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.