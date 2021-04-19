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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК запустил многолетнее каско

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК реализовал возможность оформления многолетнего каско. Теперь автовладельцам доступны долгосрочные договоры страхования одного или нескольких транспортных средств.

Многолетним каско можно воспользоваться по программам классического каско, каско с франшизой и каско компакт плюс. Период страхования составляет от 12 до 36 месяцев. Рассчитать стоимость полиса можно по гибкой системе страхования транспортных средств.

При оформлении полиса на залоговый автомобиль стоимость договора будет включена в тело кредита на весь период кредитования. Это позволит избежать необходимости оплаты каско на второй и третий годы наличными средствами из своего бюджета.

Во время действия страховки для водителей предоставляется услуга эвакуации, поддержка круглосуточного колл-центра и информирование о статусе урегулирования убытка.

Покрытие включает хищение, ДТП по вине страхователя, допущенного лица или неустановленных третьих лиц, природные и техногенные факторы действие третьих лиц и пр. А при наступлении страхового события тариф на второй и третий годы страхования сохраняется.

Территория страхования — РФ, территория Европы и стран СНГ, Турция, Китай, Монголия.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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