Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Более 6 тысяч выпускников самарских школ написали итоговое сочинение. Эта работа — обязательное условие допуска к итоговой аттестации. Пока комиссия проверяет работы учеников, мы расскажем о том, как писали сочинение ведущие школы города и поделимся впечатлениями педагогов и их воспитанников.

Традиционно, начиная с 2015 года, итоговое сочинение выпускники 11 класса писали в первую среду декабря. Однако из-за эпидемиологической обстановки в стране в 2021 году дату перенесли на 15 апреля. В этом году итоговое сочинение написали 6114 выпускников 11 классов из 157 школ Самары, а изложение — 223 ученика. У тех, кто не смог участвовать в написании итогового сочинения (изложения) в апреле или не справился с заданием, есть два резервных дня: 5 и 19 мая.

Выпускникам были предложены на выбор пять тем сочинения. Самой популярной оказалась такая: "Что значит быть совестливым человеком?" — ее выбрали 35% выпускников, на втором месте тема "Может ли отдельная личность изменить общество?", она понравилась 27% учеников.

Дети остались довольны

На всю работу ученикам давалось без 5 минут 4 часа, но некоторые справлялись и раньше. Обязательным условием сочинения является объем текста не меньше 250 слов. Оценок за сочинения нет. Эксперты специальной комиссии ставят "зачет" или "незачет". "Для допуска к экзамену достаточно получить "зачет", но во многих вузах это сочинение повторно проверяют и дают за него балы. За медаль во время приемной сессии абитуриент может получить 8 баллов, а за сочинение — 10, поэтому есть стимул написать его успешно", — рассказала преподаватель русского языка и литературы самарской гимназии № 1 Ирина Самыкина.

В первой гимназии сочинение написали 97 выпускников. "Писали все до конца, 235 минут — это не так много, как кажется, потому что ребенок должен опираться на литературные произведения. Чтобы выстроить работу, нужно время. Да и грамотность тоже проверяется. Наши выпускники обычно пишут не 250, а около 400-500 слов, — рассказала Ирина Самыкина. — Вышли из кабинета все дети довольные. Темы для сочинения были адекватные и понятные. В прошлом году все выпускники с заданием справились, надеюсь, и сейчас так же будет. Результаты узнаем через 10 дней".

В Самарском региональном центре для одаренных детей самыми востребованными оказались две темы: "Может ли отдельная личность изменить общество?" и "Согласны ли вы с утверждением китайского философа Конфуция: "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен"?".

Несмотря на волнение, дети остались довольны прошедшим мероприятием и предложенными темами. "Та тема, которую я выбрала, заставила меня задуматься, в силах ли мы изменить свое окружение и общество в целом, или это пустая трата нашего времени", — рассказала выпускница центра Анастасия Павлова. "Выбранная тема была сформулирована так, что позволила мне высказать собственное мнение", — сообщил сразу после написания сочинения Арсений Сенкевич.

"Есть уверенность в выпускниках"

В Академии для одаренных детей (Наяновой) сочинение писали 54 выпускника, 12 из которых претендуют на медаль. К этому событию ребята готовились под мудрым руководством опытных наставников: учителей русского языка кандидата филологических наук (к.ф.н), Ирбулата Таумова, кандидата педагогических наук Юлии Царевой и учителей литературы Анастасии Наприенко, к. ф. н. Ирины Коган. Накануне проведения итогового сочинения, как рассказали в академии, были подготовлены аудитории с зигзагообразной рассадкой обучающихся, на классных досках разместили информацию, необходимую для заполнения бланков регистрации. С организаторами провели инструктаж. Все обучающиеся во время прибыли на экзамен и в алфавитном порядке были размещены в аудитории по 7-12 человек.

В лицее авиационного профиля № 135 для организации мероприятия задействовали 8 аудиторий. Среди нынешних выпускников, писавших сочинение, 20 претендуют на медаль "За особые успехи в учении", 5 — призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и один участник заключительного этапа по астрономии.

"Несмотря на то что наши дети в основном выбирают естественно-научный, математический профиль, литературное творчество им не чуждо. Многие пишут стихи, занимаются журналистикой, участвуют в различных чтениях, — рассказали в лицее. — За все время проведения этого испытания ни один ученик не написал его неудачно, а некоторые даже удостоились грамот за лучшее сочинение в номинациях. Есть уверенность и в нынешних выпускниках. Тем более что в этом году было больше времени на подготовку к испытанию по сравнению с выпускниками прошлых лет, которые писали сочинение в декабре".

"Ни в одной теме не увидела сложностей"

В самарской гимназии № 11 итоговое сочинение написали 57 человек. "Думаю, из них все успешно справились. Все выходили воодушевленные, уверенные в том, что они хорошо написали, — рассказала учитель русского языка и литературы 11-й гимназии Ирина Дроздова. — Мы усиленно готовились, постоянно обращались к этим темам. В моем 11 "А" популярными стали темы "Что значит быть совестливым человеком?" и "Какими деяниями предков мы можем гордиться?". По словам ребят, не было тем, которые им совсем были непонятны или неприятны. В сочинении опора должна быть на литературный материал, многие для иллюстрации брали "Бородино" Лермонтова, "Войну и мир" Толстого, и произведения о Великой Отечественной войне, например, "Обелиск", "Судьба человека". 250 слов написали все, но большинство написали значительно больше. Надеюсь, наши ученики приятно удивят проверяющих и речью, и своим мировоззрением".

С организацией в гимназии тоже проблем не было, несмотря на то, что в этот же день, 15 апреля, учебное заведение принимало всероссийский финал олимпиады школьников.

"Все темы сочинений были неплохими и доступными для написания, — считает ученица 11 "А" класса гимназии № 11 Ксения Дроздова. — Больше всего понравилась тема "Как влияют технические открытия нашей эпохи на современное поколение?", так как в аргументы можно было привести много произведений из современной литературы, что намного интереснее. Также понравились темы "Может ли отдельная личность изменить общество?" и "Что значит быть совестливым человеком?". Ни в одной теме не увидела сложностей. Выбрала самую интересную для себя".