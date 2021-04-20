Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Более 6 тысяч выпускников самарских школ написали итоговое сочинение. Эта работа — обязательное условие допуска к итоговой аттестации. Пока комиссия проверяет работы учеников, мы расскажем о том, как писали сочинение ведущие школы города и поделимся впечатлениями педагогов и их воспитанников.
Традиционно, начиная с 2015 года, итоговое сочинение выпускники 11 класса писали в первую среду декабря. Однако из-за эпидемиологической обстановки в стране в 2021 году дату перенесли на 15 апреля. В этом году итоговое сочинение написали 6114 выпускников 11 классов из 157 школ Самары, а изложение — 223 ученика. У тех, кто не смог участвовать в написании итогового сочинения (изложения) в апреле или не справился с заданием, есть два резервных дня: 5 и 19 мая.
Выпускникам были предложены на выбор пять тем сочинения. Самой популярной оказалась такая: "Что значит быть совестливым человеком?" — ее выбрали 35% выпускников, на втором месте тема "Может ли отдельная личность изменить общество?", она понравилась 27% учеников.
Дети остались довольны
На всю работу ученикам давалось без 5 минут 4 часа, но некоторые справлялись и раньше. Обязательным условием сочинения является объем текста не меньше 250 слов. Оценок за сочинения нет. Эксперты специальной комиссии ставят "зачет" или "незачет". "Для допуска к экзамену достаточно получить "зачет", но во многих вузах это сочинение повторно проверяют и дают за него балы. За медаль во время приемной сессии абитуриент может получить 8 баллов, а за сочинение — 10, поэтому есть стимул написать его успешно", — рассказала преподаватель русского языка и литературы самарской гимназии № 1 Ирина Самыкина.
В первой гимназии сочинение написали 97 выпускников. "Писали все до конца, 235 минут — это не так много, как кажется, потому что ребенок должен опираться на литературные произведения. Чтобы выстроить работу, нужно время. Да и грамотность тоже проверяется. Наши выпускники обычно пишут не 250, а около 400-500 слов, — рассказала Ирина Самыкина. — Вышли из кабинета все дети довольные. Темы для сочинения были адекватные и понятные. В прошлом году все выпускники с заданием справились, надеюсь, и сейчас так же будет. Результаты узнаем через 10 дней".
В Самарском региональном центре для одаренных детей самыми востребованными оказались две темы: "Может ли отдельная личность изменить общество?" и "Согласны ли вы с утверждением китайского философа Конфуция: "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен"?".
Несмотря на волнение, дети остались довольны прошедшим мероприятием и предложенными темами. "Та тема, которую я выбрала, заставила меня задуматься, в силах ли мы изменить свое окружение и общество в целом, или это пустая трата нашего времени", — рассказала выпускница центра Анастасия Павлова. "Выбранная тема была сформулирована так, что позволила мне высказать собственное мнение", — сообщил сразу после написания сочинения Арсений Сенкевич.
"Есть уверенность в выпускниках"
В Академии для одаренных детей (Наяновой) сочинение писали 54 выпускника, 12 из которых претендуют на медаль. К этому событию ребята готовились под мудрым руководством опытных наставников: учителей русского языка кандидата филологических наук (к.ф.н), Ирбулата Таумова, кандидата педагогических наук Юлии Царевой и учителей литературы Анастасии Наприенко, к. ф. н. Ирины Коган. Накануне проведения итогового сочинения, как рассказали в академии, были подготовлены аудитории с зигзагообразной рассадкой обучающихся, на классных досках разместили информацию, необходимую для заполнения бланков регистрации. С организаторами провели инструктаж. Все обучающиеся во время прибыли на экзамен и в алфавитном порядке были размещены в аудитории по 7-12 человек.
В лицее авиационного профиля № 135 для организации мероприятия задействовали 8 аудиторий. Среди нынешних выпускников, писавших сочинение, 20 претендуют на медаль "За особые успехи в учении", 5 — призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и один участник заключительного этапа по астрономии.
"Несмотря на то что наши дети в основном выбирают естественно-научный, математический профиль, литературное творчество им не чуждо. Многие пишут стихи, занимаются журналистикой, участвуют в различных чтениях, — рассказали в лицее. — За все время проведения этого испытания ни один ученик не написал его неудачно, а некоторые даже удостоились грамот за лучшее сочинение в номинациях. Есть уверенность и в нынешних выпускниках. Тем более что в этом году было больше времени на подготовку к испытанию по сравнению с выпускниками прошлых лет, которые писали сочинение в декабре".
"Ни в одной теме не увидела сложностей"
В самарской гимназии № 11 итоговое сочинение написали 57 человек. "Думаю, из них все успешно справились. Все выходили воодушевленные, уверенные в том, что они хорошо написали, — рассказала учитель русского языка и литературы 11-й гимназии Ирина Дроздова. — Мы усиленно готовились, постоянно обращались к этим темам. В моем 11 "А" популярными стали темы "Что значит быть совестливым человеком?" и "Какими деяниями предков мы можем гордиться?". По словам ребят, не было тем, которые им совсем были непонятны или неприятны. В сочинении опора должна быть на литературный материал, многие для иллюстрации брали "Бородино" Лермонтова, "Войну и мир" Толстого, и произведения о Великой Отечественной войне, например, "Обелиск", "Судьба человека". 250 слов написали все, но большинство написали значительно больше. Надеюсь, наши ученики приятно удивят проверяющих и речью, и своим мировоззрением".
С организацией в гимназии тоже проблем не было, несмотря на то, что в этот же день, 15 апреля, учебное заведение принимало всероссийский финал олимпиады школьников.
"Все темы сочинений были неплохими и доступными для написания, — считает ученица 11 "А" класса гимназии № 11 Ксения Дроздова. — Больше всего понравилась тема "Как влияют технические открытия нашей эпохи на современное поколение?", так как в аргументы можно было привести много произведений из современной литературы, что намного интереснее. Также понравились темы "Может ли отдельная личность изменить общество?" и "Что значит быть совестливым человеком?". Ни в одной теме не увидела сложностей. Выбрала самую интересную для себя".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.