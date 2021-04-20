Самарские энтузиасты приглашают на субботник по очистке пляжей Волги и Самарки

Новое неформальное молодежное сообщество "ЗаВолгу" в субботу, 24 апреля, проведет субботник на пляже НФС-1 (спуск по ул. Советской Армии) и на Молодогвардейском спуске в Самарском районе.
Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию рек Волги и Самарки. После работы организаторы обещают устроить диджей-сеты, конкурсы с призами и вкусный обед.
Места проведения субботника:
Ул. Советской Армии, пляж НФС-1.
Дата и время: 24 апреля, суббота, 10:00. Организатор - Сергей Борзенков, 89608233456
Молодогвардейский спуск 2к2
Дата и время: 24 апреля, суббота, 12:00. Организатор - Константин Сажнов, 89608233456
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Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные