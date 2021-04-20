Самарские энтузиасты приглашают на субботник по очистке пляжей Волги и Самарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новое неформальное молодежное сообщество "ЗаВолгу" в субботу, 24 апреля, проведет субботник на пляже НФС-1 (спуск по ул. Советской Армии) и на Молодогвардейском спуске в Самарском районе.