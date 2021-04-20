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Экология Общество

Самарские энтузиасты приглашают на субботник по очистке пляжей Волги и Самарки

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое неформальное молодежное сообщество "ЗаВолгу" в субботу, 24 апреля, проведет субботник на пляже НФС-1 (спуск по ул. Советской Армии) и на Молодогвардейском спуске в Самарском районе.

Все желающие смогут присоединиться к данному мероприятию и очистить береговую линию рек Волги и Самарки. После работы организаторы обещают устроить диджей-сеты, конкурсы с призами и вкусный обед.

Места проведения субботника:

Ул. Советской Армии, пляж НФС-1.
Дата и время: 24 апреля, суббота, 10:00. Организатор - Сергей Борзенков, 89608233456

Молодогвардейский спуск  2к2
Дата и время: 24 апреля, суббота, 12:00. Организатор - Константин Сажнов, 89608233456

Ссылки на соц сети: https://vk.com/za_volgu63 и https://www.instagram.com/za_volgu/



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Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

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Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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