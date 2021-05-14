Губернатор открыл легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу памяти Евгения Дерягина

В пятницу, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Кинель-Черкасском районе. Здесь сегодня открылись ХХ региональная легкоатлетическая эстафета и турнир по боксу, посвященные памяти учителя физкультуры Евгения Дерягина.

"Я очень рад, что такой турнир в двадцатый раз проходит на Кинель-Черкасской земле, в Кротовке. Мне очень ценна та память, которую хранят жители села о замечательном учителе, педагоге Евгении Александровиче Дерягине. Это уважение и сама память о человеке, который столько сделал для подрастающего поколения, достойны самой высокой оценки", - отметил губернатор, обращаясь к участникам и организаторам эстафеты.

Турнир начался в 2000 г. как школьное соревнование между учениками сел Кротовка, Подгорное и Пустовалово. В 2010 г. эстафета вышла на региональный уровень и продолжает развиваться. Ежегодно в этом соревновании участвует до 300 человек.

Во многом это заслуга Юрия Сапрунова, воспитанника Евгения Дерягина, который является председателем оргкомитета эстафеты и уже многие годы выступает ее спонсором. Дмитрий Азаров поблагодарил мецената за поддержку спорта в регионе и сохранение памяти о выдающемся учителе и гражданине Самарской области.

"Я сам очень трепетно отношусь к своим наставникам, учителям. И очень рад, что благодарная память живет в душах жителей Самарской области. Этот турнир по легкой атлетике и боксу свидетельствует о том, что на Самарской земле, на Кинель-Черкасской земле живут люди благодарные, люди, которые помнят своих наставников и передают новым поколениям эту память, уважение и благодарность", - подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал участникам соревнований успехов и отметил, что сегодня в Кротовке созданы все условия для того, чтобы юные спортсмены могли развиваться и достигать успехов: есть мудрые наставники и педагоги, современные площадки для занятий спортом. Многое делается по национальному проекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, федеральному проекту "Спорт - норма жизни".

"У вас есть на кого равняться, есть замечательные условия для учебы и занятий спортом. А значит, есть все для того, чтобы быть людьми ответственными и успешными. Именно в таких людях и нуждается сегодня наша страна. В людях, которые готовы брать на себя ответственность за свое дело, за свою малую Родину, за нашу великую Россию", - отметил Дмитрий Азаров.

Значимый вклад в развитие спортивной инфраструктуры района внес Юрий Сапрунов. Так, благодаря его поддержке здание бывшего Дома пионеров было отремонтировано и превратилось в современный универсальный спортивный комплекс. Сегодня он включает в себя залы для игровых видов спорта, единоборств, тренажерный зал. На базе спорткомплекса размещена школа бокса имени В.И.Сапрунова. Проводятся соревнования по разным видам спорта: боксу, мини-футболу, каратэ, баскетболу, волейболу, теннису. Спортивный объект внесен во Всероссийский спортивный реестр, что позволяет проводить мероприятия и федерального уровня.

Дмитрий Азаров отметил, что поступок Юрия Сапрунова достоин уважения и подражания. "Надеюсь, этому примеру последуют многие предприниматели, многие успешные состоявшиеся люди. Для того чтобы создавать надежную платформу для развития молодых талантов, давать возможность самореализации в спорте", - призвал губернатор.

Юрий Сапрунов поблагодарил главу региона за участие в открытии юбилейного турнира, рассказал и о планах. "Стабильно двадцатый год подряд проходят соревнования. Может быть, в этом году масштаб не тот, не все участники смогли приехать. Также мы проводим здесь много турниров областного масштаба, и федеральные турниры, мастер-классы. Хотелось бы еще провести мастер-класс по баскетболу", - отметил председатель оргкомитета эстафеты.

Губернатор инициативу поддержал.