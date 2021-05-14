Губернатор открыл легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу памяти Евгения Дерягина

В пятницу, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Кинель-Черкасском районе. Здесь сегодня открылись ХХ региональная легкоатлетическая эстафета и турнир по боксу, посвященные памяти учителя физкультуры Евгения Дерягина.
"Я очень рад, что такой турнир в двадцатый раз проходит на Кинель-Черкасской земле, в Кротовке. Мне очень ценна та память, которую хранят жители села о замечательном учителе, педагоге Евгении Александровиче Дерягине. Это уважение и сама память о человеке, который столько сделал для подрастающего поколения, достойны самой высокой оценки", - отметил губернатор, обращаясь к участникам и организаторам эстафеты.
Турнир начался в 2000 г. как школьное соревнование между учениками сел Кротовка, Подгорное и Пустовалово. В 2010 г. эстафета вышла на региональный уровень и продолжает развиваться. Ежегодно в этом соревновании участвует до 300 человек.
Во многом это заслуга Юрия Сапрунова, воспитанника Евгения Дерягина, который является председателем оргкомитета эстафеты и уже многие годы выступает ее спонсором. Дмитрий Азаров поблагодарил мецената за поддержку спорта в регионе и сохранение памяти о выдающемся учителе и гражданине Самарской области.
"Я сам очень трепетно отношусь к своим наставникам, учителям. И очень рад, что благодарная память живет в душах жителей Самарской области. Этот турнир по легкой атлетике и боксу свидетельствует о том, что на Самарской земле, на Кинель-Черкасской земле живут люди благодарные, люди, которые помнят своих наставников и передают новым поколениям эту память, уважение и благодарность", - подчеркнул глава региона.
Губернатор пожелал участникам соревнований успехов и отметил, что сегодня в Кротовке созданы все условия для того, чтобы юные спортсмены могли развиваться и достигать успехов: есть мудрые наставники и педагоги, современные площадки для занятий спортом. Многое делается по национальному проекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, федеральному проекту "Спорт - норма жизни".
"У вас есть на кого равняться, есть замечательные условия для учебы и занятий спортом. А значит, есть все для того, чтобы быть людьми ответственными и успешными. Именно в таких людях и нуждается сегодня наша страна. В людях, которые готовы брать на себя ответственность за свое дело, за свою малую Родину, за нашу великую Россию", - отметил Дмитрий Азаров.
Значимый вклад в развитие спортивной инфраструктуры района внес Юрий Сапрунов. Так, благодаря его поддержке здание бывшего Дома пионеров было отремонтировано и превратилось в современный универсальный спортивный комплекс. Сегодня он включает в себя залы для игровых видов спорта, единоборств, тренажерный зал. На базе спорткомплекса размещена школа бокса имени В.И.Сапрунова. Проводятся соревнования по разным видам спорта: боксу, мини-футболу, каратэ, баскетболу, волейболу, теннису. Спортивный объект внесен во Всероссийский спортивный реестр, что позволяет проводить мероприятия и федерального уровня.
Дмитрий Азаров отметил, что поступок Юрия Сапрунова достоин уважения и подражания. "Надеюсь, этому примеру последуют многие предприниматели, многие успешные состоявшиеся люди. Для того чтобы создавать надежную платформу для развития молодых талантов, давать возможность самореализации в спорте", - призвал губернатор.
Юрий Сапрунов поблагодарил главу региона за участие в открытии юбилейного турнира, рассказал и о планах. "Стабильно двадцатый год подряд проходят соревнования. Может быть, в этом году масштаб не тот, не все участники смогли приехать. Также мы проводим здесь много турниров областного масштаба, и федеральные турниры, мастер-классы. Хотелось бы еще провести мастер-класс по баскетболу", - отметил председатель оргкомитета эстафеты.
Губернатор инициативу поддержал.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.