Свидетель рассказал суду, как грязная нефть попадала в "Дружбу"

О нештатной схеме подачи нефти, приведшей к загрязнению нефтепровода "Дружба" и остановке прокачки, могли знать и в главном распределительном пункте АО "Транснефть - Дружба" в Брянске. О том, что информация о работе распределительного пункта в Лопатино, через который по версии следствия в трубу поступала грязная нефть, была доступна в единой системе мониторинга, заявил 25 мая в Ленинском районном суде Самары свидетель по уголовному делу старший диспетчер ОАО МН "Дружба" Александр Жарких.

По словам Жарких, грязная нефть вопреки регламенту поступала минуя "контрольный" резервуар напрямую в нефтепровод. При этом каких-либо замечаний по этому поводу из Брянска не поступало.

Напомним, сейчас Ленинский райсуд под председательством судьи Ивана Буднякова рассматривает уголовное дело Николая Рубцова, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Рубцов с 2018 г. трудился главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти.

По предварительным данным источника Волга Ньюс, следствие предполагает, что Рубцов, предположительно, с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавалось за сокрытие того факта, что в резервуары ЛПДС "Лопатино" поступала нефть, не соответствующая требованиям ГОСТа.

Уголовное дело Николая Рубцова поступило в Ленинский районный суд 20 апреля 2021 года. 25 мая состоялось очередное заседание, на котором допрашивали подчиненного Николая Рубцова - старшего диспетчера Александра Жарких.

Жарких пояснил, что сначала они работали по регламенту. Нефть от ООО "Нефтеперевалка" поступала в парк Лопатино, где ее направляли в резервуар (№16), где она отстаивалась, там периодически отбирали пробы, делали анализ. И уже из этого резервуара нефть поступала в распределительный узел основного нефтепровода "Транснефти".

Свидетель Жарких рассказал, что однажды он получил от главного диспетчера Николая Рубцова устное указание пускать нефть не по регламенту, а напрямую - мимо резервуара № 16, сразу в коллектор главного магистрального нефтепровода. Жарких пояснил, что лишних вопросов Рубцову не задавал, а исполнял указания руководителя согласно должностных инструкций, так как должен их исполнять. Кроме того, Жарких сообщил в суде, что не выполнять указания Рубцова он опасался, поскольку, по его мнению, тот мог бы посодействовать его увольнению.

Во время допроса Жарких также отметил, что нефть от ООО "Нефтеперевалка" перекачивали в центральный трубопровод длительное время, примерно с осени 2018 г. до апреля 2019 года. О том, что нефть идет по нештатной схеме, знали и другие работники.

После допроса в суде был объявлен перерыв.