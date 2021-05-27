В Самаре пройдет финал турнира среди родителей, организованного активистами ЕР

В субботу, 29 мая, на спортивной площадке на второй очереди набережной реки Волги состоится финал первого в истории Самары турнира "Высший класс!" среди родительских школьных команд Ленинского и Самарского районов города. Турнир проводится в рамках федерального проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".
В течение последних дней состоялись внутрирайонные отборочные турниры, в которых приняли участие все школы. Участники соревновались в футболе, стритболе и чир-спорте.
"Мы решили организовать турнир по основным школьным видам спорта. Задачей было не только провести спортивные состязания, но и сделать что-то новое, интересное и креативное. Поэтому возникла идея провести родительский школьный турнир", - сообщил инициатор проекта, региональный координатор федерального партийного проекта "Детский спорт" Роман Балтер.
По его словам, первоначально были выбраны такие популярные виды спорта, как футбол и баскетбол.
"Но футбол и баскетбол более интересны папам, и чтобы не оставлять без внимания и участия мам наших школьников, решили добавить к турниру чир-спорт. Это по-своему уникальное спортивное мероприятие, в котором есть место и папам, и мамам", - добавил Роман Балтер.
Прошедшие внутрирайонные турниры собрали десятки участников и сотни зрителей.
"Впервые за отцов болели их дети и жены, за мам - отцы и дети. Невероятная атмосфера от начала до конца! Надеемся, что такой же она будет и на финальном дерби в эту субботу на городской набережной", - отметил Роман Балтер.
Как и внутригородские отборочные турниры, финалы по всем видам спорта будут судить профессиональные арбитры.
Кроме того, в субботу запланированы шоу-программа, а также выступление профессиональных команд по чир-спорту. Начало финальных соревнований 29 мая в 10:00.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.