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ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", который состоится 30 мая

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ поддержит синхронный забег 2021, который состоится 30 мая в 9:00 по московскому времени в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, вне зависимости от часовых поясов, в том числе 2400 человек - в Самаре. ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия.

Фото: предоставлено ПСБ

В Самаре спортсмены преодолеют дистанции 1 км, 5 км, 10 км или 21 км рядом со стадионом "Солидарность Арена".

"Всероссийский Забег.РФ - уникальное событие, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни, - прокомментировал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. - Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы - как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России".

В 2017 и 2018 году звание беговой столицы России получала Казань, в 2019 году - Владивосток, в 2020-м - Нижний Новгород. Беговая столица России определяется по трем критериям: средней скорости бега участников, среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников "ЗаБега" к общей численности населения города.

ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ - детям" при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).

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