Трансформацию российских вузов обсудили в СГЭУ

В пятницу, 28 мая, в Самаре прошел пятый, заключительный день работы в рамках VIII международного научно-инновационного форума Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). За круглым столом представители российских вузов обсудили основные векторы развития высшего образования в РФ. Обсуждались вопросы диверсификации направлений подготовки кадров для экономики регионов, новые подходы и модели организации обучения, взаимодействия вузов с работодателями.
В работе форума приняли участие директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Татьяна Рябко. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина, открывая круглый стол, подчеркнула важность темы и экспертный состав участников. Она поприветствовала тех, кто уже вступил на путь модернизации вузовской деятельности в соответствии с новыми государственными стандартами и готов поделиться успешными кейсами, пригласив принять активное участие в открытом диалоге всех собравшихся.
Татьяна Рябко отметила, что очный диалог особенно важен в свете работы по подготовке изменений в закон "Об образовании".
"Пандемия диктовала определенные условия, но сегодня мы с вами собрались очно. Рада, что есть возможность для открытого диалога. Среди основных векторов, которые реализует министерство по поручениям президента и правительства по модернизации высшего образования — принятие изменений в закон "Об образовании". Изменения позволяют нам пересмотреть направления подготовки и начать обучение по новым федеральным образовательным стандартам. В течение этого года министерство работает над перечнем совместно с вами, экспертным сообществом", — заявила она.
По словам Татьяны Рябко, новый перечень будет разработан с учетом специфики каждого направления, а 16 июня пройдет большое обсуждение с экспертами, на котором будет представлен новый макет ФГОС четвертого поколения.
"Исходя из того, что заданы новые тренды в развитии подготовки кадров, нам также нужно спланировать и организовать приемную кампанию, которая будет проходить по укрупненным группам либо по определенным областям образования. Также хотелось обратить внимание на новые федеральные образовательные стандарты, принятые буквально вчера. Мы живем в век цифровизации и реализуем цифровую экономику. Во все ФГОС внесены цифровые компетенции, в рамках которых мы будем обучать с 1 сентября всех студентов", — подчеркнула спикер.
Кроме того, она сообщила, что разработаны два модуля по цифровым компетенциям. Первый сориентирован на IT-направления, а второй — для смежных направлений: медицины, культуры, экономических наук и гуманитарных дисциплин.
Во время выступления Татьяна Рябко анонсировала масштабный проект "Искусственный интеллект", в рамках которого в середине июня планируется объявить конкурс на разработку образовательных программ по бакалавриату и магистратуре. Были озвучены промежуточные итоги сотрудничества с Минцифры РФ, связанные с проектом по биометрической идентификации личности во время проведения ГИА. Пока для него отобраны пилотные вузы, но в планах Минцифры — повсеместное внедрение проекта.
Александр Фетисов в своем выступлении отметил уникальность круглого стола, на участие в котором подали заявки руководители более 200 российских вузов из 60 субъектов РФ. Он также остановился на значении СГЭУ для региона — это важный центр подготовки кадров, в котором получает образование более 10 тыс. студентов.
"Часто именно СГЭУ — инициатор масштабных социальных проектов, в том числе федеральных инициатив в интересах региона и страны, — подчеркнул зампред правительства Самарской области. — Все, что сказала Татьяна Рябко, важно для нас. Ряд озвученных тем совпадает с направлениями развития нашего научного-образовательного центра. Безусловно, озвученные темы обязательно нужно брать на вооружение, прокачиваться, чтобы быть в едином строю вместе с Минобрнауки РФ".
Во время круглого стола были представлены шесть успешных практик университетов. Так, Светлана Ашмарина презентовала образовательные траектории в экосистеме СГЭУ, а врио ректора Государственного университета управления Александр Троицкий выступил с докладом "Реализация проектного обучения (университет 3.0) в ГУУ". Он также пояснил, почему именно сегодня возникла необходимость определять векторы развития высшего образования.
"Задачи поставлены серьезные. С 1 сентября фактически все вузы перейдут на новые стандарты. И эти векторы нужно определить заранее, сейчас. Две главные субстанции в университетах, на которых все держится — это преподаватели и студенты. Нужно, чтобы студентам было интересно учиться, а преподаватель должен всегда находиться в поиске. Если мы создадим такую среду, то мы выиграли", — поделился он своим мнением.
И.о. ректора Югорского государственного университета, кандидат биологических наук, доцент Роман Кучин выступил с докладом "Опыт взаимодействия университета с индустриальными партнерами (на примере Газпромнефть — Хантос)". Он отметил важность взаимодействия между специалистами, которых готовят вузы, и их будущими работодателями.
"Чем глубже работодатели погружены в образовательный процесс, тем лучше результат, — прокомментировал Роман Кучин. — Этот круглый стол — демонстрация лучших практик, хорошая площадка для обмена опытом применения удачных практик в своем вузе. В диалоге со СГЭУ мы недавно, но работаем плодотворно, участвуем в общих процессах".
И.о. ректора Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики Бари Хаиров рассказал о развитии профессиональных компетенций у обучающихся в рамках Киберполигона СибГУТИ. Он считает, что современное состояние отечественной экономики и требования, которые выдвигают сложившиеся международные отношения, способствуют формированию новых форм сотрудничества, взаимодействию между реальным сектором экономики и организациями, которые оказывают образовательные услуги, формируют человеческий капитал.
"Мы можем долго декларировать разные пожелания и требования. Вуз просит чего-то от бизнеса, бизнес требует от университетов современных высококлассных выпускников. Разные госпрограммы, планы и нацпроекты требуют очень быстрых перемен. Пора уже переходить к прикладным решениям и задачам. Думаю, данная площадка позволит нам обратить внимание на компетенции, имеющиеся в различных вузах, внедрить их на своих площадках", — считает Бари Хаиров.
Также во время круглого стола с докладами выступили проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Анна Тышецкая, презентовавшая опыт взаимодействия вуза с работодателями, и заместитель начальника управления по работе со студентами и выпускниками МГИМО Иван Александровский, представивший программу дополнительных мер по закреплению молодых специалистов в регионах РФ.В общей сложности за пять дней в рамках научно-инновационного форума СГЭУ провел более 100 мероприятий, в которых приняли участие свыше 2000 человек из 10 стран и 30 регионов России. По окончании работы будут сформированы итоги и намечены пути для реализации поставленных задач.
Проректор по учебно-воспитательной работе медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор Елена Зарубина:
— Любые вопросы, связанные с развитием высшей школы, актуальны, особенно когда происходит пересмотр структуры образования и подходов к нему. И поэтому очень важны такие конференции, где можно обменяться мнениями. Быстро развивающееся общество и те кризисы, которые сегодня сотрясают мировую экономику, должны отражаться на структуре образования. Наша цель — научить студентов не теряться в любой ситуации, которая может возникнуть в их работе.
Заместитель начальника управления по работе со студентами и выпускниками ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных отношений (университет)" МИД РФ Иван Александровский:
— Наша первоочередная задача — бороться с утечкой мозгов за рубеж. Поэтому моя сегодняшняя презентация посвящена программе по дополнительным мерам закрепления молодых специалистов в регионах России. Самарская область — наш партнер с 2019 года. У нас много студентов- выходцев из Самарской области, которых информируют о перспективах прохождения производственной практики, о возможностях трудоустройства на их малой родине.
Мы как столичный вуз не только заботимся о развитии собственного субъекта, но и стремимся к тому, чтобы страна развивалась равномерно, а не "из Москвы — в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс". Хотелось бы, чтобы студенты оставались в России. У нас есть достаточно предприятий, у которых развит международный аспект — как частных, так и государственных. Наш вуз готовит в этом плане незаменимых, уникальных специалистов-международников — юристов, политологов, экономистов. Они могут быть востребованы не только в Москве, но и во всех субъектах и направлениях деятельности российского бизнеса.
Итоги программы подводить рано, но промежуточные имеются. К тому же вмешался коронавирус, из-за которого многие иногородние студенты не смогли после каникул вернуться в Москву, университет перешел на дистанционное обучение. А у студентов была большая преддипломная практика на малой родине. О статистике трудоустройства говорить пока рано, но мы отчитаемся.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.