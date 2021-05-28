Трансформацию российских вузов обсудили в СГЭУ

В пятницу, 28 мая, в Самаре прошел пятый, заключительный день работы в рамках VIII международного научно-инновационного форума Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). За круглым столом представители российских вузов обсудили основные векторы развития высшего образования в РФ. Обсуждались вопросы диверсификации направлений подготовки кадров для экономики регионов, новые подходы и модели организации обучения, взаимодействия вузов с работодателями.

В работе форума приняли участие директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Татьяна Рябко. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина, открывая круглый стол, подчеркнула важность темы и экспертный состав участников. Она поприветствовала тех, кто уже вступил на путь модернизации вузовской деятельности в соответствии с новыми государственными стандартами и готов поделиться успешными кейсами, пригласив принять активное участие в открытом диалоге всех собравшихся.

Татьяна Рябко отметила, что очный диалог особенно важен в свете работы по подготовке изменений в закон "Об образовании".

"Пандемия диктовала определенные условия, но сегодня мы с вами собрались очно. Рада, что есть возможность для открытого диалога. Среди основных векторов, которые реализует министерство по поручениям президента и правительства по модернизации высшего образования — принятие изменений в закон "Об образовании". Изменения позволяют нам пересмотреть направления подготовки и начать обучение по новым федеральным образовательным стандартам. В течение этого года министерство работает над перечнем совместно с вами, экспертным сообществом", — заявила она.

По словам Татьяны Рябко, новый перечень будет разработан с учетом специфики каждого направления, а 16 июня пройдет большое обсуждение с экспертами, на котором будет представлен новый макет ФГОС четвертого поколения.

"Исходя из того, что заданы новые тренды в развитии подготовки кадров, нам также нужно спланировать и организовать приемную кампанию, которая будет проходить по укрупненным группам либо по определенным областям образования. Также хотелось обратить внимание на новые федеральные образовательные стандарты, принятые буквально вчера. Мы живем в век цифровизации и реализуем цифровую экономику. Во все ФГОС внесены цифровые компетенции, в рамках которых мы будем обучать с 1 сентября всех студентов", — подчеркнула спикер.

Кроме того, она сообщила, что разработаны два модуля по цифровым компетенциям. Первый сориентирован на IT-направления, а второй — для смежных направлений: медицины, культуры, экономических наук и гуманитарных дисциплин.

Во время выступления Татьяна Рябко анонсировала масштабный проект "Искусственный интеллект", в рамках которого в середине июня планируется объявить конкурс на разработку образовательных программ по бакалавриату и магистратуре. Были озвучены промежуточные итоги сотрудничества с Минцифры РФ, связанные с проектом по биометрической идентификации личности во время проведения ГИА. Пока для него отобраны пилотные вузы, но в планах Минцифры — повсеместное внедрение проекта.

Александр Фетисов в своем выступлении отметил уникальность круглого стола, на участие в котором подали заявки руководители более 200 российских вузов из 60 субъектов РФ. Он также остановился на значении СГЭУ для региона — это важный центр подготовки кадров, в котором получает образование более 10 тыс. студентов.

"Часто именно СГЭУ — инициатор масштабных социальных проектов, в том числе федеральных инициатив в интересах региона и страны, — подчеркнул зампред правительства Самарской области. — Все, что сказала Татьяна Рябко, важно для нас. Ряд озвученных тем совпадает с направлениями развития нашего научного-образовательного центра. Безусловно, озвученные темы обязательно нужно брать на вооружение, прокачиваться, чтобы быть в едином строю вместе с Минобрнауки РФ".

Во время круглого стола были представлены шесть успешных практик университетов. Так, Светлана Ашмарина презентовала образовательные траектории в экосистеме СГЭУ, а врио ректора Государственного университета управления Александр Троицкий выступил с докладом "Реализация проектного обучения (университет 3.0) в ГУУ". Он также пояснил, почему именно сегодня возникла необходимость определять векторы развития высшего образования.

"Задачи поставлены серьезные. С 1 сентября фактически все вузы перейдут на новые стандарты. И эти векторы нужно определить заранее, сейчас. Две главные субстанции в университетах, на которых все держится — это преподаватели и студенты. Нужно, чтобы студентам было интересно учиться, а преподаватель должен всегда находиться в поиске. Если мы создадим такую среду, то мы выиграли", — поделился он своим мнением.

И.о. ректора Югорского государственного университета, кандидат биологических наук, доцент Роман Кучин выступил с докладом "Опыт взаимодействия университета с индустриальными партнерами (на примере Газпромнефть — Хантос)". Он отметил важность взаимодействия между специалистами, которых готовят вузы, и их будущими работодателями.

"Чем глубже работодатели погружены в образовательный процесс, тем лучше результат, — прокомментировал Роман Кучин. — Этот круглый стол — демонстрация лучших практик, хорошая площадка для обмена опытом применения удачных практик в своем вузе. В диалоге со СГЭУ мы недавно, но работаем плодотворно, участвуем в общих процессах".

И.о. ректора Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики Бари Хаиров рассказал о развитии профессиональных компетенций у обучающихся в рамках Киберполигона СибГУТИ. Он считает, что современное состояние отечественной экономики и требования, которые выдвигают сложившиеся международные отношения, способствуют формированию новых форм сотрудничества, взаимодействию между реальным сектором экономики и организациями, которые оказывают образовательные услуги, формируют человеческий капитал.

"Мы можем долго декларировать разные пожелания и требования. Вуз просит чего-то от бизнеса, бизнес требует от университетов современных высококлассных выпускников. Разные госпрограммы, планы и нацпроекты требуют очень быстрых перемен. Пора уже переходить к прикладным решениям и задачам. Думаю, данная площадка позволит нам обратить внимание на компетенции, имеющиеся в различных вузах, внедрить их на своих площадках", — считает Бари Хаиров.

Также во время круглого стола с докладами выступили проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Анна Тышецкая, презентовавшая опыт взаимодействия вуза с работодателями, и заместитель начальника управления по работе со студентами и выпускниками МГИМО Иван Александровский, представивший программу дополнительных мер по закреплению молодых специалистов в регионах РФ.В общей сложности за пять дней в рамках научно-инновационного форума СГЭУ провел более 100 мероприятий, в которых приняли участие свыше 2000 человек из 10 стран и 30 регионов России. По окончании работы будут сформированы итоги и намечены пути для реализации поставленных задач.

Проректор по учебно-воспитательной работе медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор Елена Зарубина:

— Любые вопросы, связанные с развитием высшей школы, актуальны, особенно когда происходит пересмотр структуры образования и подходов к нему. И поэтому очень важны такие конференции, где можно обменяться мнениями. Быстро развивающееся общество и те кризисы, которые сегодня сотрясают мировую экономику, должны отражаться на структуре образования. Наша цель — научить студентов не теряться в любой ситуации, которая может возникнуть в их работе.

Заместитель начальника управления по работе со студентами и выпускниками ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных отношений (университет)" МИД РФ Иван Александровский:

— Наша первоочередная задача — бороться с утечкой мозгов за рубеж. Поэтому моя сегодняшняя презентация посвящена программе по дополнительным мерам закрепления молодых специалистов в регионах России. Самарская область — наш партнер с 2019 года. У нас много студентов- выходцев из Самарской области, которых информируют о перспективах прохождения производственной практики, о возможностях трудоустройства на их малой родине.

Мы как столичный вуз не только заботимся о развитии собственного субъекта, но и стремимся к тому, чтобы страна развивалась равномерно, а не "из Москвы — в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс". Хотелось бы, чтобы студенты оставались в России. У нас есть достаточно предприятий, у которых развит международный аспект — как частных, так и государственных. Наш вуз готовит в этом плане незаменимых, уникальных специалистов-международников — юристов, политологов, экономистов. Они могут быть востребованы не только в Москве, но и во всех субъектах и направлениях деятельности российского бизнеса.

Итоги программы подводить рано, но промежуточные имеются. К тому же вмешался коронавирус, из-за которого многие иногородние студенты не смогли после каникул вернуться в Москву, университет перешел на дистанционное обучение. А у студентов была большая преддипломная практика на малой родине. О статистике трудоустройства говорить пока рано, но мы отчитаемся.