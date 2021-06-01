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"Единая Россия" предложила шестикратно увеличить финансирование студотрядов

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фракция "Единой России" в Самарской губернской думе обсудила законодательную инициативу об усилении финансирования студенческих отрядов в регионе. Авторы законопроекта предлагают увеличить поддержку для таких молодежных объединений в шесть раз.

Фото: samara.er.ru

Инициатива уже получила одобрение областного правительства, рассказала председатель постоянного думского комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова.

"Законопроект актуален: несколько дней назад в области открылся очередной трудовой семестр для студенческих отрядов. Инициативу изучили в правительстве Самарской области, и, по мнению губернатора Дмитрия Азарова, он должен вступить в силу не 1 сентября, как предполагалось, а 1 августа 2021 года", - отметила Татьяна Бодрова.

Поддержать законопроект общим решением фракции предложил ее руководитель Александр Живайкин. Он подчеркнул, что финансовая основа для этой поддержки уже определена.

"Средства, необходимые для реализации законодательной инициативы, найдены. Уже в этом месяце мы можем внести в парламент этот законопроект от фракции, еще раз рассмотреть на профильном комитете и принять на внеочередном заседании Самарской губернской думы", - сказал депутат.

Напомним, фракция "Единой России" добивается, чтобы ежегодно в бюджете губернии закладывалось 12 млн руб. на функционирование студенческих отрядов (сейчас сумма субсидий не превышает 2 млн рублей).

Авторы законопроекта считают, что регион может активнее поддерживать текущую деятельность студотрядов, помогать вести обучение по профессиональным программам, обеспечивать функционирование ресурсного центра. Средства нужны на оплату расходов, связанных с участием студотрядов в мероприятиях разного уровня, а также на другие цели, направленные на их развитие.

"Студенческие отряды - это самое действенное направление в работе с молодежью, в ее трудоустройстве. Это также важный фактор воспитания в наших молодых людях патриотизма и морально-волевых качеств. Это движение необходимо поддерживать на законодательном уровне", - сказала ранее Татьяна Бодрова.

В Самарской области функционирует 69 отрядов общей численностью более 2500 человек. Молодые люди работают по восьми направлениям: проводниками, в строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, сервисных, специализированных, путинных отрядах.

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