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Федеральный оргкомитет утвердил проект списка "Единой России" на выборах в Госдуму

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

"Список будет утвержден уже на съезде, с разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части", - сообщил Александр Карелин. С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам - по этой ссылке.

Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие, - 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это серьезно превосходит показатели 2016 года.

"Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто", - подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

Наибольшая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более чем 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.

Жители Самары и губернии активно участвовали в отборе кандидатов "Единой России" на предстоящие выборы: участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании.

Итоговый результат подтвердил это цифрами: всего в голосовании приняли участие 355483 избирателя. Это почти 15% от общего количества избирателей в регионе, отметил заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Андрей Парфенов, участник предварительного голосования в Самарской области. В ситуационном центре, организованном для кандидатов и избирателей, не зафиксировали жалоб или сообщений о нарушениях.

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах - еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявилось почти шесть тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них - действующий депутат. Списки кандидатов, представляющих партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

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