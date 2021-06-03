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Владимир Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от "Единой России"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что предварительное голосование - востребованный механизм обратной связи с людьми, и "Единая Россия" пока единственной из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру. Об этом он заявил на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании.

Фото: er.ru

"Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремленных и неравнодушных", - отметил Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании "Единой России" после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", наших товарищей из Общероссийского народного фронта", - отметил Дмитрий Медведев.

Владимир Путин подчеркнул, что предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, послужат основой для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и "Единой России" в целом.

"Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы, в том числе и для подготовки программы партии", - сказал президент.

Проект предвыборной программы утвердят 19 июня на съезде партии, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После съезда программу вынесут в регионы на широкое общественное обсуждение.

Один из лидеров предварительного голосования в регионе, действующий депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов в обращении Владимира Путина считает ключевым тезис об исполнении наказов избирателей. Особенно важен он для имиджа как самой партии, так и каждого ее представителя.

"Доверие - самое важное и ценное в нашей работе с людьми, нашими избирателями. Своим выбором они выразили нам это доверие, и мы обязаны его оправдывать каждый день. Я много лет оказываю поддержку территориям, от которых избирался. Чаще всего от людей поступают вопросы, касающиеся благоустройства, предоставления качественных коммунальных услуг, бесперебойного обеспечения теплом и чистой питьевой водой. Это элементарные бытовые вопросы, с которыми каждый житель региона сталкивается ежедневно. И наша общая задача - решать эти проблемные вопросы. Не просто обещать или перекладывать их на других, а планомерно и без громких слов выполнять данные людям обещания",  - уверен участник предварительного голосования Андрей Кислов.

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