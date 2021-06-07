"Единая Россия" поможет регионам в развитии инфраструктуры

Речь идет о работе по всем направлениям — от ремонта дворов до строительства масштабных объектов Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. Речь идет о таких объектах, как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль "Центральная" в Самарской области, комплексное развитие Нижегородской агломерации, строительство метро в Челябинске и других, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию партии "Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста" в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.

"В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому "Единая Россия" обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов", — сказал Андрей Турчак.

Организаторы встречи отметили, регионам пора приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им в этом всестороннюю помощь.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. "Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать", — отметил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.

Партия давно ставила задачу создания механизмов для появления "длинных дешевых денег" на подобные проекты, отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

При этом партия работает и над обновлением уже существующих объектов. В Кемеровской области действует программа "Моя новая школа" — когда здания учебных заведений старше 50 лет переформатируют под современные реалии, рассказал глава региона, член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Цивилев. Это втрое дешевле, чем построить новую школу, а работы занимают менее года. Он предложил включить этот опыт в партийный проект "Новая школа".

В числе вопросов, которые сегодня не менее актуальны в регионах — и программы расселения из аварийного жилья. Их решению смогло бы помочь деревянное домостроение, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее с подобным предложением выступали "Единая Россия", Минстрой и ДОМ.РФ.

При этом на местах растет общественный запрос на участие жителей в развитии городских территорий — не только парков и скверов, но и собственных дворов. В апреле–мае в голосовании "Единой России" и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Действующая сейчас программа формирования комфортной городской среды, которую реализует Правительство, выросла из партпроекта "Единой России" "Городская среда", напомнил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

"В 2016 году именно кандидатами от "Единой России" был выявлен запрос населения на работу по благоустройству — в том числе, дворов. Сегодня мы видим, как преображаются города и села. Какой колоссальный эффект имеет это для каждого человека, для общества в целом. Мы видим, что активность людей в голосовании подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к своему городу, поселку, двору и улице. Я уверен, что это один из самых эффективных проектов партии", — сказал Дмитрий Азаров.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, предложения глав регионов могут войти в программу "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Программа сейчас готовится. Безусловно, мы ее готовим, основываясь в том числе на вашей позиции, на мнении регионов. 19 июня на Съезде она будет принята за основу. Наши кандидаты, которые в этот день будут утверждены, поедут в регионы обсуждать ее с жителями, с депутатами регионального, муниципального уровня, с общественниками. Нам бы хотелось к концу августа сверстать программу с опорой на региональное мнение, чтобы она по праву называлась Народной программой. В августе мы планируем утвердить ее в окончательной редакции", — сказал Андрей Турчак.

Все темы, затронутые в ходе партийной стратегической сессии в рамках ПМЭФ — это тезисы послания президента, отметил политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский.