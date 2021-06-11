В Самаре вынесли первые приговоры по делу о загрязнении нефти

Волжский районный суд Самарской области под председательством судьи Марии Андреевой вынес приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил ее адвокат Дмитрий Курмаев.

Женщину признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили ее к лишению свободы условно, а также назначили дополнительное наказание.

По словам адвоката, апелляционное представление на приговор Оксане Цукановой подал представитель прокуратуры и апелляционную жалобу — адвокат одного из свидетелей по делу. "Вопрос касается формулировки приговора", — отметил Дмитрий Курмаев.

Кроме того, в Волжском районном суде под председательством судьи Юлии Каляевой 26 мая был вынесен приговор еще одной фигурантке дела о загрязнении нефти Наталье Пятилетовой. Ее приговор также обжаловали и прокурор, и адвокат одного из свидетелей.

Напомним, уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" было возбуждено в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые поставили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную нефть с добавлением хлорсодержащих соединений. В систему "Транснефти" загрязненная нефть поступала через узел приема Лопатино.

В конце апреля — начале мая 2019 г. фигурантами уголовного дела являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Светлана Балабай, Рустам Хуснутзинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин были арестованы. Трушева и Ружечко арестовали заочно, так как они находились за границей.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин. Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" Н. И. Рубцов, О. В. Цуканова и Н. К. Пятилетова.

Официальную информацию о ходе расследования данного резонансного уголовного дела правоохранители не озвучивали.

Но в 2021 г. в суды Самарской области стали поступать уголовные дела некоторых фигурантов. Кроме дел Цукановой и Пятилетовой, которые уже рассмотрел Волжский районный суд, 1 апреля туда же поступило уголовного дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, также обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Процесс ведет судья Андрей Бредихин. Уже состоялось несколько заседаний.

20 апреля 2021 г. в Ленинский районный суд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Процесс ведет судья Иван Бедняков.

Между тем расследование "основного" уголовного дела о грязной нефти, по данным источника Волга Ньюс, еще продолжается.