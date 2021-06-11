В Самарской области стартовала отчетная кампания "Единой России"

"Единой России" есть что сказать людям по итогам исполнения предвыборной программы партии 2016 года, отметил руководитель партийной фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин на встрече с избирателями в Кинельском районе.

Народный избранник дал старт отчетной кампании, в ходе которой все депутаты-единороссы областного парламента расскажут жителям своих округов о том, что сделано на законодательном уровне за последние пять лет.

Отчитаться об итогах исполнения предвыборной программы 2016 года однопартийцам предложил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии 9 июня.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" должна сохранить тот уровень общения с людьми и доверия, который сложился за последние годы. Инициативу поддержали депутаты-единороссы в Государственной думе, парламент Самарской области также заявил о готовности встретиться с избирателями.

Александр Живайкин в своем отчете отметил, что за время работы 6-го созыва губернской думы по инициативе фракции был принят 21 закон.

"Каждый из них направлен на защиту людей и развитие и региона в целом, и каждого муниципалитета. Только за последний год, который мы с вами прожили в условиях пандемии, наша фракция инициировала принятие многих социально важных законов. Мы установили право на первоочередной прием в детские сады детей медицинского персонала первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. Мы ввели упрощенный порядок продления отдельных социальных выплат. Мы усилили меры социальной поддержки "детей войны", - рассказал депутат.

Фракция вышла с инициативой предоставления преференций для нескольких категорий предприятий и поддержки малого и среднего бизнеса. Были введены льготы по транспортному налогу и по налогу на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в связи с пандемией оказались в зоне риска, продлены "налоговые каникулы", удалось расширить перечень видов деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения.

Одним из важных решений Александр Живайкин назвал закон "Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области". По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе несколько лет назад начал работать проект "СОдействие". Жители конкретных территорий предлагают проекты, значимые для их территорий, а их реализацию обеспечивают из нескольких источников: областной и местные бюджеты, а также средства самих людей. Единороссы предложили закрепить этот механизм законодательно, чтобы иметь возможность увеличивать финансирование. В областном бюджете на 2021 год на эти цели уже заложено 253 млн рублей.

"Хочу заверить вас, что, со своей стороны, буду продолжать помогать как личными ресурсами, так и законодательно, делать все, чтобы финансирование важных для нас проектов не уменьшалось", - заявил депутат.

Только за прошлый год по различным программам Александр Живайкин оказал поддержку таким значимым проектам, как "Территория детства" в Малой Малышевке, "Аллея ветеранов" в Георгиевке, строительство ФАПа в селе Покровка, сквера с волейбольной площадкой в Богдановке, спортивно-игровой площадки "Добрыня" в селе Домашка, "Парка Победы" в Красносамарском, универсальной спортивной площадки в Чубовке, площадки для сдачи норм ГТО в Комсомольском. Самым масштабным стал проект малоэтажной застройки "Зеленая окраина" в селе Малая Малышевка. В ближайшем будущем в населенном пункте появится жилой квартал на 200 домов.

Благодаря активной работе фракции, отметил ее руководитель, ведется активная работа над областным бюджетом. За время работы шестого созыва губернской думы удалось дополнительно направить: более 1 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилищного фонда; 543 миллиона рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения.

"Только в нашем, Кинельском районе за последние три года построены фельдшерско-акушерские пункты в селах Вертяевка и Покровка, идет строительство такого пункта на станции Тургеневка", - уточнил Александр Живайкин.

Особенное внимание в работе Александр Живайкин уделяет реализации программы комплексного развития сельских территорий - за последние годы удалось привлечь около 1,3 млрд руб. дополнительно. Сделаны важные шаги в сфере образования, культуры и спорта.

"Капитальный ремонт проведен в трех общеобразовательных школах: в Георгиевке, Парфеновке и Сырейке. В этом году начнутся соответствующие работы в Богдановке. В районе отремонтированы девять домов культуры, открыты 11 спортивных площадок", - добавил депутат.

Он заверил, что интересы Кинельского избирательного округа для него стоят на первом месте.

"Сейчас у нас появляются дополнительные возможности. В регионе по предложению губернатора идет формирование "Народной программы", с которой наша партия пойдет на выборы. В нее войдут и ваши наказы. Эта программа будет подкреплена финансово по каждому пункту, а ее основой станет Стратегия опережающего социально-экономического развития. В своем послании Дмитрий Азаров подчеркнул, что во главе действий всех ветвей власти должен стоять принцип человекоцентричности - работа во имя и на благо человека. Для этого у нас есть все", - резюмировал Александр Живайкин.