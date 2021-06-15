"Единая Россия" отчиталась об итогах работы за 5 лет

Партия "Единая Россия" создала за 5 лет комплексную систему поддержки семей, попавших в трудные ситуации. Они могут рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия детей.

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, "Единая Россия" совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

"Он увеличился почти на 200 тыс. руб. и стал индексироваться — раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала — его можно потратить на строительство частного дома", — отметила координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тыс. руб. — средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тыс. семей.

При поддержке "Единой России" появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от 8 до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года.

Расширены меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 руб. ежемесячно. Инициативу озвучили участники социального онлайн-форума "Единой России" в декабре 2020 года — Владимир Путин в послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза — с 3375 до 6750 руб. — увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. руб. до 13,5 тыс. рублей.

"Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, — отметила Ольга Окунева. — Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тыс. человек ежегодно".

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива — 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно — заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель "Совета Матерей", победитель предварительного голосования "Единой России" Татьяна Буцкая.

"Для экспертов эти льготы — однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация — семья защищена. А "Единая Россия" и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей", — сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает "подушку безопасности" для молодых семей и многодетных.

"По инициативе фракции "Единая Россия" Самарская губернская дума приняла закон, дающий право детям отдельных категорий медработников на первоочередной прием в детские сады. В сады пошли уже 765 таких детей. Десятки тысяч семей с детьми начали получать беспрецедентные меры поддержки со стороны государства в период пандемии в 2020 году. К помощи подключились и мы. Участники партийной акции "Помоги учиться дома" передали почти 200 компьютеров, ноутбуков многодетным и малообеспеченным семьям, чтобы дети могли обучаться дистанционно. В прошлом году единороссы добились дополнительного выделения более 1,8 млрд руб. из областного бюджета на приобретение жилья детям-сиротам. Еще 2,3 млрд руб. было заложено в бюджете на 2021 год на поддержку детей, которые воспитываются опекунами и приемными родителями", — рассказала председатель "социального" комитета регионального парламента, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Марина Сидухина.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.