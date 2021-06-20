Массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области

С инициативой провести акцию "Спасибо, доктор! " выступило региональное отделение "Единой России" Поздравления с профессиональным праздником, сладкие подарки и букеты роз первыми в воскресное утро получили медики трёх городских больниц Самары.

Медсестёр и врачей, идущих на смену и закончивших дежурство, поздравили молодогвардейцы, депутаты Самарской губернской думы и победители предварительного голосования "Единой России".

"Для нас, да и для всех жителей Самарской области, этот день — это еще один повод сказать СПАСИБО всем врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, которые и в период пандемии, и в мирное время работают с полной самоотдачей, без перерывов и выходных, рискуя собственным здоровьем и жизнью", — напомнил депутат Самарской губернской думы Дмитрий Литвинов.

"Хотелось лично сказать "спасибо" врачам и медсестрам самой крупной областной больницы за их труд. За работу на передовой, за работу в выходные дни и праздники, ночью и днем", — присоединилась к поздравлениям руководитель Самарского союза молодёжи Анастасия Софьина, победительница предварительного голосования "Единой России".

Вместе с волонтерами и активистами МГЕР она встречала идущих на дежурство медсестёр и врачей Самарской областной клинической больницы имени Середавина букетами цветов и тортами.

Ещё одна участница предварительного голосования, руководитель Госжилинспекции Виктория Каткова свой выходной день тоже начала с поздравлений медсестёр СОКБ.

"Это люди самой благородной профессии на свете. Они никогда не ждут благодарности за то, что делают. Они всегда говорят, что просто делают свою работу. Это и есть настоящий героизм", — отметила Виктория.

"Это неожиданно и очень приятно. Никто не представлял, что рабочий день в воскресенье может быть таким праздничным. Мы сами забыли, что сегодня день медицинских работников, так что это был очень приятный сюрприз!", — поделились впечатлениями о своём дежурстве медсестры приемного покоя Самарской областной больницы.

"В свой профессиональный праздник хочу присоединиться ко всем теплым и искренним словам благодарности в адрес медработников всей страны. И пожелать коллегам из других больниц и регионов, здоровья, спокойствия, удачных дежурств", — отметил дежурный врач Игорь Малкин.

"Мы — обычные медсестры, не из " красной зоны". Сегодня нас заметили и это для многих из нас — уже знаковое событие", — говорят скромные героини в белых халатах, которые пришли на смену.

Многие из них посвятили медицине всю жизнь. И только сейчас начали чувствовать, как меняется в обществе отношение к сфере здравоохранения, как повышается престиж медицинских профессии, и это очень важно для нас, отмечают медработники.

В свой профессиональный праздник поздравления и подарки от самарских единороссов получили также медики городских больниц N 4, 6 в Самаре и тольяттинской горбольницы N5.

Напомним, что по инициативе единороссов жители городов и сел Самарского региона, общественники, действующие депутаты, сторонники партии, победители предварительного голосования всю неделю в преддверии профессионального праздника медиков встречались с врачами, посещали больницы и поликлиники, дарили подарки, а также передавали слова благодарности от жителей губернии — лично и в социальных сетях.