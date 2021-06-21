Андрей Трифонов: Поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах

Поддержка предпринимателей, малого, среднего бизнеса и самозанятых останется одним из ключевых векторов предвыборной программы "Единой России", заявил 19 июня на съезде партии ее председатель Дмитрий Медведев. Участник съезда, генеральный директор АО "Тяжмаш", победитель предварительного голосования Андрей Трифонов подчеркнул, что в этом направлении за последние годы партийцы уже продемонстрировали достойные результаты работы.

"В прошлом году "Единая Россия" способствовала тому, чтобы на поддержку людей в регионах и малого бизнеса во время пандемии было направлено 4,5 трлн рублей. Важное решение связано с изменением бюджетного правила, что позволило оперативно поддержать экономику на сотни миллиардов дополнительных средств и предотвратить закрытие многих предприятий", — отметил Андрей Трифонов.

Промышленник добавил, что помощь получил и завод "Тяжмаш". Он был признан системообразующим и в самые сложные моменты не оставался без внимания губернатора Самарской области, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. В кризисный период предприятие сохранило прежний уровень производительности и даже смогло увеличить рабочие места — на 200 единиц.

Андрей Трифонов обратил внимание — большое значение для предпринимателей имело снижение налогового бремени на малый бизнес. Кроме того, Госдумой седьмого созыва принят закон о налоге на профессиональный доход.

"Официальный статус самозанятого позволяет действовать в правовом поле. Это возможность заключения официальных договоров, защита от нарушения договоренностей. Сегодня ими стали уже более 2,3 млн человек", — отметил гендиректор завода.

Большое внимание в регионе и в стране в целом уделяется благоустройству территорий и комфорту жителей. Принятие закона "Единой России" об "народном бюджетировании" способствовало выделению серьезных средств на местные инициативы, идущие от граждан. В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова действует программа "Содействие".

"Закон "Единой России" об инициативном или "народном" бюджетировании позволяет жителям решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, у людей появилась возможность предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств. Наш завод, на котором трудится каждый пятый житель Сызрани, поддерживает жителей в их инициативах по благоустройству территорий города. Сейчас совместно с активистами района ЗТМ благоустраиваем волейбольную площадку", — подчеркнул Андрей Трифонов.