16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Живайкин: Мы будем готовить программу только в прямом диалоге с избирателями Андрей Трифонов: Поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе "Единой России" на ближайшие годы Массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Госдуму

Партии Власть и политика

Андрей Трифонов: Поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поддержка предпринимателей, малого, среднего бизнеса и самозанятых останется одним из ключевых векторов предвыборной программы "Единой России", заявил 19 июня на съезде партии ее председатель Дмитрий Медведев. Участник съезда, генеральный директор АО "Тяжмаш", победитель предварительного голосования Андрей Трифонов подчеркнул, что в этом направлении за последние годы партийцы уже продемонстрировали достойные результаты работы.

Фото: samara.er.ru

"В прошлом году "Единая Россия" способствовала тому, чтобы на поддержку людей в регионах и малого бизнеса во время пандемии было направлено 4,5 трлн рублей. Важное решение связано с изменением бюджетного правила, что позволило оперативно поддержать экономику на сотни миллиардов дополнительных средств и предотвратить закрытие многих предприятий", — отметил Андрей Трифонов.

Промышленник добавил, что помощь получил и завод "Тяжмаш". Он был признан системообразующим и в самые сложные моменты не оставался без внимания губернатора Самарской области, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. В кризисный период предприятие сохранило прежний уровень производительности и даже смогло увеличить рабочие места — на 200 единиц.

Андрей Трифонов обратил внимание — большое значение для предпринимателей имело снижение налогового бремени на малый бизнес. Кроме того, Госдумой седьмого созыва принят закон о налоге на профессиональный доход.

"Официальный статус самозанятого позволяет действовать в правовом поле. Это возможность заключения официальных договоров, защита от нарушения договоренностей. Сегодня ими стали уже более 2,3 млн человек", — отметил гендиректор завода.

Большое внимание в регионе и в стране в целом уделяется благоустройству территорий и комфорту жителей. Принятие закона "Единой России" об "народном бюджетировании" способствовало выделению серьезных средств на местные инициативы, идущие от граждан. В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова действует программа "Содействие".

"Закон "Единой России" об инициативном или "народном" бюджетировании позволяет жителям решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, у людей появилась возможность предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств. Наш завод, на котором трудится каждый пятый житель Сызрани, поддерживает жителей в их инициативах по благоустройству территорий города. Сейчас совместно с активистами района ЗТМ благоустраиваем волейбольную площадку", — подчеркнул Андрей Трифонов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4