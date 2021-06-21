Команда Самарской области заняла 2 место во всероссийском финале фестиваля Гимнастрада

С 18 по 20 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений — Гимнастрада. В нем принимали участие 115 команд из 46 регионов РФ, прошедших отборочный этап. Сборная Самарской области в номинации "Танцевальный марафон" заняла 2 место.
Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников — от 5 до 28 лет.
Соревнования по трем направлениям — "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон". Самарская область стала участником Гимнастрады благодаря инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова и его договоренностям с Ириной Винер-Усмановой.
На региональном этапе за право выступить в финале соревновались команды со всей страны — более 640 команд из 57 субъектов страны, всего более 10 тыс. человек. В Самарской области в отборочном этапе Гимнастрады приняли участие 104 команды.
Во всероссийском финале в номинации "Танцевальный марафон" сборная команда Самарской области с номером "Рок в моей душе" под композицию группы Queen выиграла серебро.
"С этим номером стали призерами на региональном этапе Гимнастрады, но перед поездкой на финал в Москву усложнили выступление — добавили новые элементы, постарались сделать его еще более зрелищным и ярким. Готовились очень тщательно, много тренировались, девочки на репетициях отдавали все силы", — рассказывает тренер команды Самарской области, хореограф-постановщик Наталья Скопинцева.
Еще два коллектива из Самарской области — МБОУ ДО "Свежий ветер" и команда по чирспорту (обе — из Тольятти) получили почетное право выступить в гала-концерте Гимнастрады.
"Мне очень понравилось выступление команд Самарской области — они показали высокий уровень подготовки. Второе место при такой высочайшей конкуренции — отличный результат! Поздравляю спортсменок, тренеров, постановщиков, всех, кто принимал участие в подготовке номера", — отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.