Команда Самарской области заняла 2 место во всероссийском финале фестиваля Гимнастрада

С 18 по 20 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений — Гимнастрада. В нем принимали участие 115 команд из 46 регионов РФ, прошедших отборочный этап. Сборная Самарской области в номинации "Танцевальный марафон" заняла 2 место.

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников — от 5 до 28 лет.

Соревнования по трем направлениям — "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон". Самарская область стала участником Гимнастрады благодаря инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова и его договоренностям с Ириной Винер-Усмановой.

На региональном этапе за право выступить в финале соревновались команды со всей страны — более 640 команд из 57 субъектов страны, всего более 10 тыс. человек. В Самарской области в отборочном этапе Гимнастрады приняли участие 104 команды.

Во всероссийском финале в номинации "Танцевальный марафон" сборная команда Самарской области с номером "Рок в моей душе" под композицию группы Queen выиграла серебро.

"С этим номером стали призерами на региональном этапе Гимнастрады, но перед поездкой на финал в Москву усложнили выступление — добавили новые элементы, постарались сделать его еще более зрелищным и ярким. Готовились очень тщательно, много тренировались, девочки на репетициях отдавали все силы", — рассказывает тренер команды Самарской области, хореограф-постановщик Наталья Скопинцева.

Еще два коллектива из Самарской области — МБОУ ДО "Свежий ветер" и команда по чирспорту (обе — из Тольятти) получили почетное право выступить в гала-концерте Гимнастрады.

"Мне очень понравилось выступление команд Самарской области — они показали высокий уровень подготовки. Второе место при такой высочайшей конкуренции — отличный результат! Поздравляю спортсменок, тренеров, постановщиков, всех, кто принимал участие в подготовке номера", — отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.