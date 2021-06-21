Анна Дубасова: Планы укрепления системы здравоохранения амбициозны, но выполнимы

Главный врач Самарской городской больницы №7, победитель внутрипартийного предварительного голосования "Единой России" Анна Дубасова прокомментировала выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии.

"Как отметил глава государства, в ближайшее время работу в этом направлении необходимо развернуть "широким фронтом". Путин добавил, что многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса, и последствия инфекции до сих пор изучаются: после выписки вероятно развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний, а не только проблемы с пораженными легкими", - отметила победитель предварительного голосования "Единой России".

В своем выступлении на пленарном заседании съезда президент РФ Владимир Путин обратился к партийцам с просьбой - подключить "Единую Россию", особенно на местах, к реализации программ по здравоохранению. "Уровень доступности здравоохранения в регионах различается. А нам нужны высокие общие стандарты на всей территории страны", - подчеркнул глава государства.

"Уже в ближайшее время партия "Единая Россия" вместе с правительством запустит программу медицинской реабилитации, на реализацию которой будет выделено не менее 100 млрд рублей. Это колоссальные средства для отрасли здравоохранения! За последние годы врачи, медсестры, фельдшеры показали свою незаменимость на местах. Такой уровень поддержки - еще и высокая оценка сложной, но важной работы, которую ведут представители медицины по всей стране", - подчеркнула Анна Дубасова.