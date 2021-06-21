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Роман Балтер: Народная программа "Единой России" - это конкретные меры защиты людей и развития регионов

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предвыборная программа "Единой России" дает четкие и конкретные решения, направленные на заботу о жителях и на развитие регионов. В этом уверен предприниматель, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" Роман Балтер. Победитель предварительного голосования "Единой России" поделился мнением об итогах XX съезда партии в Москве.

"Единая Россия" пойдет на выборы с Народной программой. В ней будут отражены темы защиты и заботы о людях, развития регионов. Я как участник рабочей группы в нашем регионе могу сказать, что абсолютно все идеи будут рассмотрены и программу доработаем - с учетом предложений от граждан и представителей экспертного сообщества", - подчеркнул Роман Балтер.

По мнению предпринимателя, положительно отразится на деятельности партии и значительное обновление состава кандидатов.

"В списках много новых лиц, до того не участвовавших в выборах. Это общественники, волонтеры, представители социальной сферы - и это здорово", - добавил Роман Балтер.

Итоговая Народная программа "Единой России" будет принята на втором этапе съезда партии в августе.

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