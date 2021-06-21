Владимир Купцов: Цифровые технологии помогут россиянам воспользоваться своими правами и возможностями

Общественный советник губернатора Самарской области, член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Самарской области, победитель предварительного голосования Владимир Купцов считает, что способствовать увеличению зарплат, повышению благосостояния граждан и преодолению бедности может повышение доступности цифровых возможностей для граждан.
Владимир Купцов прокомментировал эти ключевые направления работы партии "Единая Россия", речь о которых шла на съезде партии, прошедшем 19 июня в Москве.
"Одними из приоритетных вопросов партия обозначила преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы все россияне могли воспользоваться своими правами и возможностями, предоставляемыми государством через онлайн услуги, — подчеркнул Владимир Купцов. — Также одной из основных тем работы партии станет вопрос благосостояния граждан, снижение бедности, реформирование оплаты труда".
Доступность онлайн-услуг будет способствовать тому, что граждане будут больше пользоваться возможностями, которые предоставляет государство, добавил Купцов.
Напомним, 19 июня в Москве состоялся XX Съезд "Единой России". Участие в нем приняли президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты съезда.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии