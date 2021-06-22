Единороссы оценили благоустройство скверов в Кинельском районе

В Кинельском районе 21 июня единороссы оценили благоустройство территорий, которые участвовали в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".

Депутаты в рамках выездного заседания побывали в сквере "Сосновый бор" (поселок Усть-Кинельский). Несколько десятилетий назад жители высадили здесь сосны - в память о пациентах и сотрудниках местного госпиталя, который располагался в здании Самарской государственной сельхозакадемии.

Два года назад усть-кинельские активисты решили облагородить территорию и вынесли вопрос на общегородское голосование. По проекту "Формирование комфортной городской среды" сквер привели в порядок. После благоустройства на территории появилась современная спортивная площадка. Она уже стала популярной среди студентов сельхозакадемии и школьников.

Другой объект - сквер имени Ленина - после благоустройства стал любимым местом для игр юных жителей Кинеля. Мама двоих детей Ирина Медянникова рассказала, что раньше здесь была пара скамеек, кусты и разросшиеся деревья, а теперь две детские площадки со специальным мягким покрытием. "Значит, дети в безопасности. Нам очень нравится", - отметила местная жительница.

Александр Живайкин обратил внимание коллег-партийцев и жителей на то, что Самарская область остается в лидерах по своевременному и качественному исполнению нацпроектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава думской фракции единороссов напомнил, что на прошедшем 19 июня XX съезде "Единой России" президент обратил внимание на равный доступ регионов к федеральным средствам, к различным программам, которые инициируются с мест.

"Я нисколько не сомневаюсь, что эта возможность будет и дальше успешно реализовываться. Для этого в Самарской области работает эффективная команда во главе с губернатором, секретарем реготделения "Единой России" Дмитрием Азаровым. Команда, которой под силу претворять в жизнь задачи, поставленные жителями губернии", - подчеркнул Александр Живайкин.