Самарские гребцы получили новые современные лодки по проекту "Спорт — норма жизни"

Гребцы самарской спортивной школы олимпийского резерва СШОР № 6 получили 7 новых лодок для тренировок и выступления на соревнованиях.

Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Поддержка спорта — одна из важных составляющих стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона отмечал, что необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва. Укрепление материально-технической базы спортивных школ в регионе проводится, в том числе, в рамках исполнения мероприятий нацпроекта "Демография".

СШОР № 6 — одна из ведущих спортивных школ Самарской области, где подготовка ведется по различным видам спорта. Греблей в спортшколе занимаются 230 ребят, из них 29 входят в число кандидатов в сборные команды Российской Федерации. Воспитанник школы Александр Вязовкин — участник предстоящих Олимпийских игр в Токио.

Полученные спортивной школой лодки — серьезное подспорье для профессионального роста. "Это дорогостоящие профессиональные лодки, лучшие в своей категории. Для нас это серьезная поддержка", — считает директор СШОР № 6 Андрей Белов.

"Новая лодка очень классная! Разница с той, на которой тренировалась раньше, сильно чувствуется. Другой уровень. Хорошая лодка позволяет качественнее тренироваться и показывать более высокий результат. Мы очень рады, спасибо всем, благодаря кому, стало возможным приобретение лодок", — сказала бронзовый призер чемпионата России Анастасия Архипова.

Алексей Атаманов, чемпион России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, также отметил качество нового инвентаря: "Моя новая лодка комфортная, удобная, более управляемая, чувствуешь ее лучше. Это очень важно. Класс лодки заметен — как между авто разной категории. Приятно, что нас так поддерживают, помогают".

"У наших спортсменов должен быть качественный инвентарь, хорошие условия, чтобы эффективно тренироваться, бороться за высокие результаты. Об этом говорил и глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" мы совершенствуем материально-техническую базу спортшкол региона", — сказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.