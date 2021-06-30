Самарские гребцы получили новые современные лодки по проекту "Спорт — норма жизни"

Гребцы самарской спортивной школы олимпийского резерва СШОР № 6 получили 7 новых лодок для тренировок и выступления на соревнованиях.
Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Поддержка спорта — одна из важных составляющих стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона отмечал, что необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва. Укрепление материально-технической базы спортивных школ в регионе проводится, в том числе, в рамках исполнения мероприятий нацпроекта "Демография".
СШОР № 6 — одна из ведущих спортивных школ Самарской области, где подготовка ведется по различным видам спорта. Греблей в спортшколе занимаются 230 ребят, из них 29 входят в число кандидатов в сборные команды Российской Федерации. Воспитанник школы Александр Вязовкин — участник предстоящих Олимпийских игр в Токио.
Полученные спортивной школой лодки — серьезное подспорье для профессионального роста. "Это дорогостоящие профессиональные лодки, лучшие в своей категории. Для нас это серьезная поддержка", — считает директор СШОР № 6 Андрей Белов.
"Новая лодка очень классная! Разница с той, на которой тренировалась раньше, сильно чувствуется. Другой уровень. Хорошая лодка позволяет качественнее тренироваться и показывать более высокий результат. Мы очень рады, спасибо всем, благодаря кому, стало возможным приобретение лодок", — сказала бронзовый призер чемпионата России Анастасия Архипова.
Алексей Атаманов, чемпион России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, также отметил качество нового инвентаря: "Моя новая лодка комфортная, удобная, более управляемая, чувствуешь ее лучше. Это очень важно. Класс лодки заметен — как между авто разной категории. Приятно, что нас так поддерживают, помогают".
"У наших спортсменов должен быть качественный инвентарь, хорошие условия, чтобы эффективно тренироваться, бороться за высокие результаты. Об этом говорил и глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" мы совершенствуем материально-техническую базу спортшкол региона", — сказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.