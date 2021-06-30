Матери убитой в Тольятти девочки ужесточили приговор

В среду, 30 июня, Самарский облсуд изменил приговор Зинаиде Проскуриной, которую ранее признали виновной в истязании малолетней дочери и неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, в течение восьми месяцев женщина избивала свою дочь. Также ребенка бил и отчим. Кроме того, горе-мать не обращалась за медицинской помощью, которая была необходима девочке. А в июне 2019 г. пьяный отчим избил двухлетнюю девочку так, что та скончалась.

24 ноября 2020 г. за убийство ребенка с особой жестокостью мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

18 марта 2021 г. суд назначил Зинаиде Проскуриной три года и семь месяцев заключения в колонии общего режима. Прокуратуру такой приговор не устроил.

В итоге апелляционная инстанция ужесточила наказание матери ребенка до четырех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, отклонив жалобу осужденной о чрезмерной суровости наказания.