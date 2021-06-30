Матери убитой в Тольятти девочки ужесточили приговор

В среду, 30 июня, Самарский облсуд изменил приговор Зинаиде Проскуриной, которую ранее признали виновной в истязании малолетней дочери и неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, в течение восьми месяцев женщина избивала свою дочь. Также ребенка бил и отчим. Кроме того, горе-мать не обращалась за медицинской помощью, которая была необходима девочке. А в июне 2019 г. пьяный отчим избил двухлетнюю девочку так, что та скончалась.
24 ноября 2020 г. за убийство ребенка с особой жестокостью мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
18 марта 2021 г. суд назначил Зинаиде Проскуриной три года и семь месяцев заключения в колонии общего режима. Прокуратуру такой приговор не устроил.
В итоге апелляционная инстанция ужесточила наказание матери ребенка до четырех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, отклонив жалобу осужденной о чрезмерной суровости наказания.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.