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Суды Происшествия

Мать убитой в Тольятти девочки получила более трех лет колонии

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 марта, Автозаводский районный суд Тольятти под председательством судьи Инны Власовой признал мать погибшей двухлетней девочки Зинаиду Проскурину виновной в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Фото: i027.radikal.ru

Напомним, двухлетняя Ксюша погибла в июне 2019 г. в квартире на бульваре Курчатова в Автозаводском районе Тольятти. Как выяснили эксперты, девочку долго подвергали насилию, а также мало кормили и поили. На теле погибшей насчитали более 50 различных травм, в том числе у ребенка были сломаны и рука, а также имелась серьезная травма головы.

За истязание и убийство девочки осудили ее отчима Антона Проскурина. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Однако свидетели по делу предполагали, что мать девочки Зинаида тоже приложила руку к тяжкому преступлению. По версии следствия, молодая женщина в течение восьми месяцев восемь раз избивала двухлетнюю дочь и не обращалась за медицинской помощью для ребенка.

Подсудимая признала вину частично — лишь в части ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

В итоге суд приговорил Зинаиду Проскурину к трем годам и семи месяцам заключения в колонии общего режима.

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