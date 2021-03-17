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Суды Происшествия

Прокуратура просит реальный срок для матери убитой в Тольятти девочки

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 марта, в Автозаводском районном суде Тольятти состоялись прения по делу Зинаиды Проскуриной — матери погибшей двухлетней девочки, обвиняемой в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Фото: pxhere.com

Представитель гособвинения просил назначить женщине четыре года и семь месяцев заключения в колонии общего режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что тело двухлетней Ксюши со следами побоев обнаружили вечером 9 июня 2019 г. в квартире на бульваре Курчатова в Автозаводском районе Тольятти. Приехавший врач-реаниматолог с ужасом вспоминал потом изувеченное тельце худенькой малышки. Эксперты позже сказали, что девочку долго подвергали насилию, ее мало кормили и поили. После смерти на теле Ксюши насчитали более 50 различных травм, в том числе сломанные ребра, руку и серьезнейшую травму головы.

В убийстве девочки признался ее отчим Антон Проскурин, хотя некоторые свидетели по делу предполагали, что мать малышки Зинаида тоже могла приложить руку к тяжкому преступлению.

Антона Проскурина обвиняли в убийстве, причинении травмы ребенку по неосторожности и истязании малолетней. Виновным его признали в истязании и убийстве и приговорили к 19 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы.

Перед судом Автозаводского района предстала и мама девочки — Зинаида Проскурина. Процесс ведет судья Инна Власова. Адвокат Проскуриной просил назначить ей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего наказание ниже низшего предела, а по обвинению в истязании — оправдать. Такой же позиции придерживалась и сама Проскурина.

После прений судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

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