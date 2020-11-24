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Суды Происшествия

Обвиняемому в убийстве двухлетней девочки дали 19 лет строгого режима

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, в Самарском облсуде огласили приговор Антону Проскурину - его обвиняли в убийстве двухлетней падчерицы.

Напомним, девочка умерла в ночь с 8 на 9 июня 2019 года. Приехавший на вызов врач-реаниматолог с ужасом вспоминал потом изувеченное тельце худенькой малышки. Эксперты позже сказали, что девочку долгое подвергали насилию, ее мало кормили и поили. После смерти на теле Ксюши насчитали более 50 различных травм, в том числе сломанные ребра, руку и серьезнейшую травму головы.

В убийстве девочки признался ее отчим Антон Проскурин, хотя некоторые свидетели по делу предполагали, что мать малышки, Зинаида, тоже могла приложить руку к тяжкому преступлению.

Антона Проскурина обвиняли в убийстве, причинении травмы ребенку по неосторожности и истязании малолетней. Виновным признали в истязании и убийстве.

Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы.

Тем временем в Тольятти судят его супругу: Зинаиде Проскуриной вменяют истязание собственной дочери и неисполнение обязанностей по воспитанию малышки.

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