Обвиняемому в убийстве двухлетней девочки запросили 20 лет

В среду, 18 ноября, в Самарском областном суде состоялись прения по делу Антона Проскурина — мужчину обвиняли в истязании, причинении по неосторожности травм и убийстве с особой жестокостью собственной падчерицы — двухлетней Ксюши.

По версии следствия, девочку били неоднократно. В мае 2019 г., когда она споткнулась на дороге, Антон Проскурин дернул девочку за руку так, что Ксюша получила перелом. Но врачу ребенка не показывали — просто туго перебинтовали руку.

Что касается убийства, следствие вменяло подсудимому отягчающие обстоятельства — в состоянии алкогольного опьянения и с особой жестокостью. Антон Проскурин в суде не смог припомнить, сколько именно выпил в тот вечер, но утверждает, что на его действия алкоголь не особенно повлиял.

Согласно материалам дела, он разозлился, когда увидел, что Ксюша вся перемазалась йогуртом, да еще и описалась. Он начал бить ребенка, брызги крови разлетались по всей комнате. Когда мужчина прекратил, девочка легла на матрасик на полу и затихла.

Мать Ксюши, Зинаида Проскурина пришла вечером с работы и подумала, что дочь спит, но потом поняла, что та не дышит. Вызвали "скорую помощь", но медики помочь ребенку ничем не смогли. Двухлетняя девочка умерла в ночь с 8 на 9 июля 2019 года.

На теле погибшей насчитали 50 с лишним травм различной степени тяжести и давности.

Во время следствия выяснилось, что жестоко к ребенку относился не только отчим, но и мать. Поэтому Зинаиду Проскурину сейчас судят в Тольятти за истязание несовершеннолетней и неисполнение родительских обязанностей. По ее делу сейчас допрашивают свидетелей.

Судебное следствие по делу Антона Проскурина окончено. Сегодня во время прений гособвинитель Александр Канаев запросил ему 20 лет лишения свободы, но при этом заявил, что считает недоказанным эпизод с переломом руки (якобы все основывается лишь на показаниях подсудимого) и часть эпизодов, связанных с истязанием (про это рассказала Заинаида Проскурина, а она могла и оговорить супруга).

Потерпевший — биологический отец Ксюши на прениях присутствовать не пожелал, сообщив, что суду полностью доверяет.

Адвокат Антона Проскурина просил назначить наказание ниже низшего предела в связи с тем, что его подзащитный сразу признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Следующее заседание состоится 24 ноября — в этот день с последним словом выступит Антон Проскурин. Возможно, тогда же и огласят приговор.