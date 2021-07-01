Открыта регистрация спортсменов на Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"

С 28 июля по 1 августа 2021 года на набережной реки Волга в Самаре состоится Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" с призовым фондом 1,5 млн руб. от компании "Комус".
"Самара Open Комус Fest" — это крупнейшее мероприятие по пляжным видам спорта, проходящее в Самаре не первый год. На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран. С каждым годом количество участников увеличивается, а география растет.
Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" состоится на набережной протяженностью четыре километра — II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Игры пройдут по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Регистрация спортсменов открыта до 15 июля включительно.
Пять игровых дней, 20 оборудованных площадок, более 20 номинаций, свыше 1 тыс. участников. Спортсменам предоставляется официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля. Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании "Комус".
На время проведения фестиваля набережная Самары станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так и для гостей ‑ участников соревнований. По волейболу пройдет выбор Короля и Королевы пляжа, которые получат награды и будут играть в этом звании весь сезон! В футболе и регби выберут лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.
В каждом виде спорта представлен денежный приз, который будет разыгран среди команд участников:
• Пляжный волейбол — 1 млн руб.;
• Пляжный теннис — 200 тыс. руб.;
• Пляжный футбол — 150 тыс. руб.;
• Пляжное регби — 150 тыс. рублей.
Знакомьтесь с правилами фестиваля на сайте www.komus-sport.ru
Подавайте заявки:
пляжный волейбол,
пляжный теннис,
пляжный футбол,
пляжное регби.
Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на Фестивале пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"!
Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!
Для получения более подробной информации, обращайтесь в оргкомитет конкурса komus_sport@mail.ru или напишите в официальные социальные сети.
Узнать больше о спортивных мероприятиях "Комус":
www.komus-sport.ru,
www.vk.com/komus_sport,
www.instagram.com/komus_sport,
www.facebook.com/komus.sport.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.