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Открыта регистрация спортсменов на Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 июля по 1 августа 2021 года на набережной реки Волга в Самаре состоится Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" с призовым фондом 1,5 млн руб. от компании "Комус".

"Самара Open Комус Fest" — это крупнейшее мероприятие по пляжным видам спорта, проходящее в Самаре не первый год. На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран. С каждым годом количество участников увеличивается, а география растет.

Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" состоится на набережной протяженностью четыре километра — II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Игры пройдут по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Регистрация спортсменов открыта до 15 июля включительно.

Пять игровых дней, 20 оборудованных площадок, более 20 номинаций, свыше 1 тыс. участников. Спортсменам предоставляется официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля. Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании "Комус".

На время проведения фестиваля набережная Самары станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так и для гостей ‑ участников соревнований. По волейболу пройдет выбор Короля и Королевы пляжа, которые получат награды и будут играть в этом звании весь сезон! В футболе и регби выберут лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.  

В каждом виде спорта представлен денежный приз, который будет разыгран среди команд участников:
    • Пляжный волейбол — 1 млн руб.;
    • Пляжный теннис — 200 тыс. руб.;
    • Пляжный футбол — 150 тыс. руб.;
    • Пляжное регби — 150 тыс. рублей.

Знакомьтесь с правилами фестиваля на сайте www.komus-sport.ru

Подавайте заявки:
пляжный волейбол,
пляжный теннис,
пляжный футбол,
пляжное регби.

Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на Фестивале пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"!

Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!

Для получения более подробной информации, обращайтесь в оргкомитет конкурса komus_sport@mail.ru или напишите в официальные социальные сети.

Узнать больше о спортивных мероприятиях "Комус":
www.komus-sport.ru,
www.vk.com/komus_sport,
www.instagram.com/komus_sport
www.facebook.com/komus.sport.

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Последние комментарии

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М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

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повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

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