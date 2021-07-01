Открыта регистрация спортсменов на Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"

С 28 июля по 1 августа 2021 года на набережной реки Волга в Самаре состоится Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" с призовым фондом 1,5 млн руб. от компании "Комус".

"Самара Open Комус Fest" — это крупнейшее мероприятие по пляжным видам спорта, проходящее в Самаре не первый год. На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран. С каждым годом количество участников увеличивается, а география растет.

Фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest" состоится на набережной протяженностью четыре километра — II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Игры пройдут по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Регистрация спортсменов открыта до 15 июля включительно.

Пять игровых дней, 20 оборудованных площадок, более 20 номинаций, свыше 1 тыс. участников. Спортсменам предоставляется официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля. Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании "Комус".

На время проведения фестиваля набережная Самары станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так и для гостей ‑ участников соревнований. По волейболу пройдет выбор Короля и Королевы пляжа, которые получат награды и будут играть в этом звании весь сезон! В футболе и регби выберут лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.

В каждом виде спорта представлен денежный приз, который будет разыгран среди команд участников:

• Пляжный волейбол — 1 млн руб.;

• Пляжный теннис — 200 тыс. руб.;

• Пляжный футбол — 150 тыс. руб.;

• Пляжное регби — 150 тыс. рублей.

Знакомьтесь с правилами фестиваля на сайте www.komus-sport.ru

Подавайте заявки:

пляжный волейбол,

пляжный теннис,

пляжный футбол,

пляжное регби.

Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на Фестивале пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest"!

Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!

Для получения более подробной информации, обращайтесь в оргкомитет конкурса komus_sport@mail.ru или напишите в официальные социальные сети.

Узнать больше о спортивных мероприятиях "Комус":

www.komus-sport.ru,

www.vk.com/komus_sport,

www.instagram.com/komus_sport,

www.facebook.com/komus.sport.