1 июля наступила четвёртая годовщина по договорам страхования в долларах США, заключённым нашими клиентами в период с 20 июня по 4 июля 2017 г. (дата транша — 5 июля 2017 г.). Благодаря функции "памяти" клиенты, заключившие договоры страхования жизни в этот период, получат купон за четвёртый год в размере 3,4% и все купоны за предыдущие три года — то есть всего 13,6% в долларах США.
В состав базового инвестиционного актива этих договоров входят акции пяти крупных и известных компаний:
— BMW AG;
— BANK OF AMERICA CORP;
— ALPHABET INC-CL A;
— SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.;
— AMERICAN WATER WORKS CO INC.
"Как показала история срабатывания купонов по указанным договорам, рынок изменчив, и даже качественные активы, входящие в состав корзины, не гарантируют ежегодное наличие купонной выплаты. Для повышения вероятности выплаты купонов во всей линейке программ ИСЖ "Линия дохода" предусмотрена функция "памяти", при наличии которой и срабатывании купона клиенту начисляется не только последний купон, но и все ранее несработавшие, а пятилетний срок договора позволяет полностью задействовать потенциалы входящих в состав базового актива компаний. Также хотелось бы напомнить клиентам, что в договоры страхования с такими базовыми инвестиционными активами, как "Драйвер роста", "Стимул роста", "Передовые технологии", "Корпорации" входят акции крупных и известных компаний, и во всех договорах предусмотрен механизм "памяти" (в базовом активе "Стимул роста" — со второго года)" — прокомментировал Александр Соболев, директор центра разработки продуктов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.