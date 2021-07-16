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Страхование Финансы

"ВСК — Линия жизни" объявила о начислении ежегодного купона по программе ИСЖ "Линия дохода"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 июля наступила четвёртая годовщина по договорам страхования в долларах США, заключённым нашими клиентами в период с 20 июня по 4 июля 2017 г. (дата транша — 5 июля 2017 г.). Благодаря функции "памяти" клиенты, заключившие договоры страхования жизни в этот период, получат купон за четвёртый год в размере 3,4% и все купоны за предыдущие три года — то есть всего 13,6% в долларах США.

В состав базового инвестиционного актива этих договоров входят акции пяти крупных и известных компаний:

— BMW AG;
— BANK OF AMERICA CORP;
— ALPHABET INC-CL A;
— SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.;
— AMERICAN WATER WORKS CO INC.

"Как показала история срабатывания купонов по указанным договорам, рынок изменчив, и даже качественные активы, входящие в состав корзины, не гарантируют ежегодное наличие купонной выплаты. Для повышения вероятности выплаты купонов во всей линейке программ ИСЖ "Линия дохода" предусмотрена функция "памяти", при наличии которой и срабатывании купона клиенту начисляется не только последний купон, но и все ранее несработавшие, а пятилетний срок договора позволяет полностью задействовать потенциалы входящих в состав базового актива компаний. Также хотелось бы напомнить клиентам, что в договоры страхования с такими базовыми инвестиционными активами, как "Драйвер роста", "Стимул роста", "Передовые технологии", "Корпорации" входят акции крупных и известных компаний, и во всех договорах предусмотрен механизм "памяти" (в базовом активе "Стимул роста" — со второго года)" — прокомментировал Александр Соболев, директор центра разработки продуктов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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