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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ахмат" из Грозного

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 28 тура МИР российской премьер-лиги 2024/25 – тольяттинский "Акрон" принимал грозненский "Ахмат".

Матч завершился счетом 3:2 в пользу тольяттинцев. Счет открыл игрок "Ахмата" Амин Талал, после чего ответный гол забил Дмитрий Пестряков. Ифет Джаковац вывел тольяттинцев вперед, форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе сравнял счет. Завершающий мяч, определивший исход игры, забил Владимир Хубулов. 

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Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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