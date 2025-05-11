Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ахмат" из Грозного

В воскресенье, 11 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч 28 тура МИР российской премьер-лиги 2024/25 – тольяттинский "Акрон" принимал грозненский "Ахмат".
Матч завершился счетом 3:2 в пользу тольяттинцев. Счет открыл игрок "Ахмата" Амин Талал, после чего ответный гол забил Дмитрий Пестряков. Ифет Джаковац вывел тольяттинцев вперед, форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе сравнял счет. Завершающий мяч, определивший исход игры, забил Владимир Хубулов.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.