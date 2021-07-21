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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за первое полугодие 2021 года

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за первое полугодие 2021 года. За истекший период на эти цели было направлено 110 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В числе основных направлений — обеспечение работников современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала по охране труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В первом полугодии медицинское обследование прошли более 2 тыс. человек. В условиях неблагоприятной эпидемической ситуации организована вакцинация работников против коронавирусной инфекции. В настоящее время на предприятии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19: два компонента вакцины получили 78% работников. Кроме того, для предотвращения возможных случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом прививки сделали 1,2 тыс. сотрудников.

На постоянной основе реализуются мероприятия по улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов, занятых в обеспечении охраны труда АО "Транснефть - Приволга". Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов. Весной состоялся внешний инспекционный аудит системы менеджмента охраны труда. По результатам подтверждено ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018. В числе положительных моментов проверяющие отметили использование программного комплекса 3D-моделей для визуализации безопасного производства работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования на объектах предприятия при проведении инструктажей.

За отчётный период 408 работников прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда. Образовательный процесс велся с соблюдением санитарных норм.

Знания и навыки персонала в области охраны труда оценивались во время ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии". Для определения профессионального уровня ответственности работников по соблюдению требований охраны труда подведены итоги конкурса "Лучшее подразделение по охране труда за 2020 год". В командном зачете победителем признана База производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Кроме того, команда АО "Транснефть - Приволга" заняла первое место в олимпиаде по охране труда среди крупных промышленных предприятий Самарской области.

Реализация комплексных мероприятий служит повышению эффективности управления системой охраны труда и формирует корпоративную культуру производственной безопасности среди работников.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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