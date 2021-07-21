АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за первое полугодие 2021 года. За истекший период на эти цели было направлено 110 млн рублей.

В числе основных направлений — обеспечение работников современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала по охране труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В первом полугодии медицинское обследование прошли более 2 тыс. человек. В условиях неблагоприятной эпидемической ситуации организована вакцинация работников против коронавирусной инфекции. В настоящее время на предприятии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19: два компонента вакцины получили 78% работников. Кроме того, для предотвращения возможных случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом прививки сделали 1,2 тыс. сотрудников.

На постоянной основе реализуются мероприятия по улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов, занятых в обеспечении охраны труда АО "Транснефть - Приволга". Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов. Весной состоялся внешний инспекционный аудит системы менеджмента охраны труда. По результатам подтверждено ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018. В числе положительных моментов проверяющие отметили использование программного комплекса 3D-моделей для визуализации безопасного производства работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования на объектах предприятия при проведении инструктажей.

За отчётный период 408 работников прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда. Образовательный процесс велся с соблюдением санитарных норм.

Знания и навыки персонала в области охраны труда оценивались во время ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии". Для определения профессионального уровня ответственности работников по соблюдению требований охраны труда подведены итоги конкурса "Лучшее подразделение по охране труда за 2020 год". В командном зачете победителем признана База производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Кроме того, команда АО "Транснефть - Приволга" заняла первое место в олимпиаде по охране труда среди крупных промышленных предприятий Самарской области.

Реализация комплексных мероприятий служит повышению эффективности управления системой охраны труда и формирует корпоративную культуру производственной безопасности среди работников.