16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В заказах "Пятёрочки Доставки" лидируют бананы В Самаре закрывают два гипермаркета "Карусель" Кто помогает развиваться региональным производителям Онлайн-ритейлер "Самокат" начал работу в Самаре В 20 магазинах сети "Пятерочка" в Самаре можно сдать использованные батарейки

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В заказах "Пятёрочки Доставки" лидируют бананы

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" за два года с момента запуска собственной экспресс-доставки продуктов выполнила порядка 9 миллионов заказов суммарным весом более 92 тысяч тонн. За всё время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями.

Фото: предоставлено X5 Retail Group

В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Лидируют в заказах бананы. За последние два года их заказывали более 2 миллионов раз. Лук репчатый присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Доля товаров из категории "фреш" в "Пятёрочке Доставке" уже составляет порядка 62%.

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались яйца куриные "Красная цена": их заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тысяч.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время был доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тысяч — для собак.

В топе непродовольственных товаров в доставке — наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тысяч упаковок) и спички (32 тыс. заказов).

"Пятёрочка Доставка" продолжает развиваться и совершенствоваться. За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тыс. клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающим даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, всё самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения "Пятёрочка Доставка" превысило 4,5 млн", — отметил директор сервиса "Пятёрочка Доставка" Илья Салтанов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране для льготных категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья) вновь был введен специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.

Сейчас сервис работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов. С 2020 года "Пятёрочка" также доставляет продукты на дом и в небольших городах: Дзержинске в Нижегородской области и Зеленодольске в Республике Татарстан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1