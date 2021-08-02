Подготовка специалистов, новые налоговые льготы и развитие технопарков: на площадке "Единой России" в Сызрани обсудили меры по поддержке промышленности региона

Предложения руководителей предприятий войдут в Народную программу партии, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".

Предприятия Самарской области остро нуждаются в квалифицированных кадрах, рассчитывают на более взвешенную налоговую политику государства и готовы выступать с инициативами, которые позволят развиваться промышленной сфере региона. С таким заявлением выступили руководители предприятий региона, которые приняли участие в стратегической сессии "Единой России" по развитию промышленности. Сессия прошла в одном из промышленных центров губернии — Сызрани. В ней приняли участие директора заводов, предприниматели, профсоюзные активисты, депутаты и представители исполнительной власти. Лучшие предложения, получив экспертную оценку, станут частью Народной программы партии и войдут в обновленную Стратегию лидерства Самарской области, сформированную в 2018 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Виктор Кузнецов, в конце августа на федеральном Съезде партии будет принята программа действий на ближайшие пять лет. По поручению президента России этот документ должен быть согласован с регионами, с представителями общественности и различных сфер социальной и экономической жизни.

"При подготовке областной программы мы как региональное отделение партии тоже решили организовать широкое обсуждение ее разделов. Ни из каких высоких кабинетов не придумаешь те практики, которые рождает сама жизнь и которые показывают свою эффективность. Всегда нужна обратная связь и по поводу тех проектов, которые уже предлагались и реализуются. Мы должны выдвигать предложения, понимая, как это будет работать завтра", — подчеркнул Виктор Кузнецов. Он добавил, что круглый стол в Сызрани организован по поручению секретаря регионального отделения "Единой России" Дмитрия Азарова.

Как было обозначено в ходе обсуждения, главной проблемой сегодняшнего дня промышленники считают кадровый дефицит. А её основным решением — более эффективную работу с образовательными учреждениями и самими студентами, среди которых все еще бытует мнение, что "стоять за станком" — это не престижно и не перспективно.

Как отметила заведующая первичной профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" Елена Сазонова, крупные предприятия региона, наращивая темпы производства, испытывают острую необходимость в молодых подготовленных специалистах. В Самарской области налажены механизмы целевого обучения, студенты высших и специальных ученых заведений проходят на заводах практику с последующим трудоустройством, предпринимаются и точечные меры — к ним, в частности, можно отнести недавнюю инициативу Дмитрия Азарова о выплатах выпускникам школ, которые продолжат обучение в пределах губернии. Тем не менее, кадровая проблема требует дополнительных решений.

"Предлагаем включить в Народную программу "Единой России" разработку комплекса мероприятий по стимулированию целевой подготовки в учебных заведениях Самарской области. Предприятиям необходимы специалисты, которые готовы оперативно и профессионально решать вопросы в сферах IT-технологий, инжиниринга, экологической безопасности и других направлений, продиктованных временем — с гарантированным трудоустройством", — сказала Елена Сазонова. Профсоюзная активистка подчеркнула, что один только "АВТОВАЗ" готов принять не менее 2000 инженеров и рабочих.

Главный инженер завода "ТЯЖМАШ", депутат фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Сергей Гринько отметил, что налаживать диалог предприятий с потенциальными сотрудниками необходимо, пока они являются студентами начальных курсов.

"К нам приходят студенты колледжа — и это первый этап отбора, мы понимаем, кто пришёл просто подписать документы о практике, а с кем можно работать дальше. Есть идея создать в городском округе единый образовательный центр, где будущие кадры могли бы знакомиться с оборудованием", — сказал Сергей Гринько.

Глава городского округа Сызрань Николай Лядин выразил мнение, что в Народной программе должны быть учтены и проекты по повышению эффективности образовательной системы.

"Она сегодня несколько оторвана от действительности. Мы долго добивались, чтобы в технических учебных заведениях активно развивались основные специальности, чтобы росла материальная база в колледжах — было время, когда в год выпускалось по 140 экономистов. Необходимо точнее ставить целевые задачи, не допускать, чтобы в медицинских учебных заведениях готовили поваров. Необходима специализация, тем более что у нас есть хорошо зарекомендовавшие себя практики", — отметил глава Сызрани.

На партийной площадке обсудили и другие предложения: они касаются развития особых экономических зон, расширения действующих и создания новых технопарков, а также повышения доступности льгот и преференций и снижения административных барьеров для предприятий Самарской области. Инициативы предприятия направлены на экономическое развитие региона и снижение оттока молодежи за его пределы.

О необходимости создавать условия для развития средних и малых предприятий сказал генеральный директор завода "Энерготехмаш" Алексей Иванов.

"В малых городах, к которым относятся Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, развитие сектора малого и среднего предпринимательства имеет особенное значение для развития экономики в целом. Ключевую роль для привлечения инвесторов играет наличие развитой инфраструктуры, которую мы видим в крупных населенных пунктах. Считаем целесообразным создание технопарков в муниципалитетах", — отметил Алексей Иванов.

Директор завода предложил обратить внимание при формировании Народной программы на возможность создания дополнительных налоговых режимов, которые положительно повлияют на инвестиционный климат в районах и городских округах Самарской области, не входящих в основную агломерацию. При этом в каждом муниципалитете предлагается провести соответствующий мониторинг, выявив наиболее проблемные моменты.

Рабочая группа по формированию Народной программы в Самарской области рассмотрит все предложения, поступившие в ходе круглого стола — и продолжит принимать инициативы от промышленников. Как отметил по итогам дискуссии Виктор Кузнецов, эксперты будут в первую очередь оценивать, реализуемо предложение или нет.

"Принципиальная позиция Дмитрия Азарова заключается в следующем: мы не обещаем того, что не можем сделать. Действующие депутаты, профессионалы в своем деле оценят все предложения с этой точки зрения. При этом партия при формировании программы не нацелена исключительно на затыкание дыр и лечение последствий. Главные ориентиры — это планирование экономики и промышленности, инновации, средства, доступные для инвесторов. Необходимо также найти и задействовать реальные механизмы заинтересованности людей в результатах своей работы. Через все эти фильтры мы должны пропускать инициативы при формировании Народной программы", — резюмировал Виктор Кузнецов.

Напомним, "Единая Россия" продолжает сбор предложений в Народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Партия проводит стратегические сессии, организовывает дискуссионные площадки по сбору предложений, многие из которых войдут в тематические блоки документа.