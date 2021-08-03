В Самаре отменили "Метафест"

Фестиваль "Метафест-2021" отменен, об этом сообщают организаторы.

Музыкальное мероприятие не будет проводиться даже в онлайн-формате: "Мы очень хотели встретится в 2021 году хоть в каком-нибудь варианте. Когда стало понятно, что настоящего фестиваля не получится, мы взялись за проработку альтернативных вариантов и даже придумали одну отличную идею. Все казалось реализуемо на прошлой неделе, однако сегодня последняя ниточка надежды оборвалась".

"Жизнь штука сложная, но мы не будем предаваться унынию, а будем смотреть в будущее. Что нам говорит Метафест 2021? Он говорит нам: “До встречи в 2022 году. Всех обнял,” - пишут организаторы.

Напомним, ранее был отменен в привычном формате и перенесен в онлайн Грушинский фестиваль.